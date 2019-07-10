Kriz küçük otelleri vurdu

Yabancı turist sayısındaki rekor artış beklentisi ile özellikle 5 yıldızlı otellerin birçoğu yüzde 100’e varan doluluklara ulaşırken, ana portföyü yerli turistlerden oluşan küçük ve butik otellerde ise daralma var.

Ekonomik kriz, kurdaki dalgalanmalar ve otel fiyatlarında 2 kata varan fiyat artışları yerli turistin planlarını etkilerken, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi de özellikle sezon başlangıcı olan Haziran ayında büyük boşluk oluşturdu Sektör temsilcileri, yüksek enflasyon ve ekonomik krizin etkisiyle iç turizmde otellerin yerini çadır ve karavan turizminin almaya başladığına işaret ederek, doluluklarda ise geçen yıla oranla yüzde 15’lik daralmalar yaşandığına dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018’in 3’üncü çeyreğinde 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıkmıştı. Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Yakup Demir, booking.com ve Uber’e getirilen yasaklarla küçük işletmeler açısından başlayan kayıpların, ekonomik krizle derinleştiğini kaydetti. Bölgedeki dolulukların küçük otellerde yüzde 60’larda olduğunu, butik işletmelerde daha da düşük olduğunu belirten Demir, “Türkiye’deki ekonomik problemin bu derece etkili olmasını beklemiyorduk. Seçimlerin ardından rezervasyonlar daha da azalmaya başladı. 2018’de sezon ortalaması yüzde 85 idi, bu yıl yüzde 70 civarında kalır” dedi.

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