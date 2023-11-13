Krizde işinize yatırım yapın

Ceyhan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Dağhan, "Krizlerinin ülkemizdeki şirketlere olan etkilerini hem akademik, hem uygulama boyutu ile çok araştırmış ve incelemiş biri olarak, ekonomik krizin hissedildiği bu dönemde yapılacak yegane şey işinize daha çok yatırım yapmaktır" dedi.

"Birçok yatırımcı günümüz olağanüstü küresel şartları göz önüne aldığında, bu dönem sonrasında oluşacak bir durgunluktan endişe etmektedirler. Bu yüzden krizlerinin ülkemizdeki şirketlere olan etkilerini hem akademik, hem uygulama boyutu ile çok araştırmış ve incelemiş bir kişi olarak, bu ekonomik krizin hissedildiği bu dönemde yapılacak yegane şey işinize daha çok yatırım yapmak ve büyüme süreci hedeflemek" diyen Ceyhan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Dağhan “Konu sadece Türkiye ile sınırlı değil. 2024′te global bir borç ve likidite krizi de bekleniyor. Biz Ceyhan Yapı olarak tek hedefimiz kendi işimizde büyümek ve işimizi daha yukarı taşımak. Bu yüzden her krizi bir fırsata çevirip tüm yatırımlarımızı başka herhangi bir yatırım aracına güvenmeden işimizde büyümek birinci hedefimiz. Daha önceki kriz dönemlerinde de yaptığımız gibi, hep bu yöntemde kazanan biz olduk. Yani hangi sektördeyseniz, krizi fırsata çevirmek istiyorsanız kendi işinizde büyümeye yönelin" diye konuştu.

Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin dünya genelinde söz konusu olacak parasal sıkılaştırma ve sonrasında gelişmekte olan ülke ekonomilerini etkileyebilecek olumsuz gelişmelere hazır olması için çok ciddi yapısal tedbirler alması gerektiğine dikkat çeken, Dağhan, "Şirketinizin sahibi ya da üst yönetimindeyseniz lütfen bunları uygulamaya çalışın. Değilseniz ancak üst yönetime yakınsanız, üst yönetimdekileri uyarın. Çünkü farkındalık bir şeye başlamanın ilk adımıdır ve çok da iyi bir adımdır. Kriz dönemlerinde herkes bir çıkış yolu arar, o yüzden ilk hareket krizde büyümek" derken beş altın uyarı yaptı.

1- Yatırımlara dikkat: Sadece şirketler tüm büyük yatırım kararlarını yeniden değerlendirmeli. Krizlerde nakit olarak güçlü olmak ve likit kalmak ayakta kalmanın temel kuralıdır. Esas krizde büyünür. Sadece işinize odaklanmak lazım.

2- Verimsizliklerinden kurtulu: Verimsiz süreçler, çok katmanlı organizasyon yapıları, personel, toplantılar, seyahatler, harcamalar, tedarikçiler, müşteriler, ticari projeler... hepsinden kurtulun.

3- Tahakkuk bazlı değil, nakit akışları odaklı olun. Gelir değil, kar odaklı yönetin.

4- Nakit kraldır. Parayı erken tahsil edin, teşvikler koyun, ödeme vadelerini uzatın, şartları iyileştirin. Barter alternatifi ile bazı giderleri hizmet veya ürün karşılığı ödeyin.

5- Çevik ve yalın bir şirket olun. Çevik ve yalın olmak ile işçi çıkartıp küçülmek aynı şey değildir. Çevik ve yalın olmaya çalışın. Karar alma süreçlerinizi yapılandırın, hızlı karar alma ve uygulama becerisini şimdiden kazanın.