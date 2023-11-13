"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Krizde işinize yatırım yapın

13 Kasım 2023, Pazartesi 00:41
Ceyhan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Dağhan, "Krizlerinin ülkemizdeki şirketlere olan etkilerini hem akademik, hem uygulama boyutu ile çok araştırmış ve incelemiş biri olarak, ekonomik krizin hissedildiği bu dönemde yapılacak yegane şey işinize daha çok yatırım yapmaktır" dedi.

"Birçok yatırımcı günümüz olağanüstü küresel şartları göz önüne aldığında, bu dönem sonrasında oluşacak bir durgunluktan endişe etmektedirler. Bu yüzden krizlerinin ülkemizdeki şirketlere olan etkilerini hem akademik, hem uygulama boyutu ile çok araştırmış ve incelemiş bir kişi olarak, bu ekonomik krizin hissedildiği bu dönemde yapılacak yegane şey işinize daha çok yatırım yapmak ve büyüme süreci hedeflemek" diyen Ceyhan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Dağhan “Konu sadece Türkiye ile sınırlı değil. 2024′te global bir borç ve likidite krizi de bekleniyor. Biz Ceyhan Yapı olarak tek hedefimiz kendi işimizde büyümek ve işimizi daha yukarı taşımak. Bu yüzden her krizi bir fırsata çevirip tüm yatırımlarımızı başka herhangi bir yatırım aracına güvenmeden işimizde büyümek birinci hedefimiz. Daha önceki kriz dönemlerinde de yaptığımız gibi, hep bu yöntemde kazanan biz olduk. Yani hangi sektördeyseniz, krizi fırsata çevirmek istiyorsanız kendi işinizde  büyümeye yönelin" diye konuştu.

Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin dünya genelinde söz konusu olacak parasal sıkılaştırma ve sonrasında gelişmekte olan ülke ekonomilerini etkileyebilecek olumsuz gelişmelere hazır olması için çok ciddi yapısal tedbirler alması gerektiğine dikkat çeken, Dağhan, "Şirketinizin sahibi ya da üst yönetimindeyseniz lütfen bunları uygulamaya çalışın. Değilseniz ancak üst yönetime yakınsanız, üst yönetimdekileri uyarın. Çünkü farkındalık bir şeye başlamanın ilk adımıdır ve çok da iyi bir adımdır. Kriz dönemlerinde herkes bir çıkış yolu arar, o yüzden ilk hareket krizde büyümek" derken beş altın uyarı yaptı.

1- Yatırımlara dikkat: Sadece şirketler tüm büyük yatırım kararlarını yeniden değerlendirmeli. Krizlerde nakit olarak güçlü olmak ve likit kalmak ayakta kalmanın temel kuralıdır. Esas krizde büyünür.  Sadece işinize odaklanmak lazım.

2- Verimsizliklerinden kurtulu: Verimsiz süreçler, çok katmanlı organizasyon yapıları, personel, toplantılar, seyahatler, harcamalar, tedarikçiler, müşteriler, ticari projeler... hepsinden kurtulun.

3- Tahakkuk bazlı değil, nakit akışları odaklı olun. Gelir değil, kar odaklı yönetin. 

4- Nakit kraldır. Parayı erken tahsil edin, teşvikler koyun, ödeme vadelerini uzatın, şartları iyileştirin. Barter alternatifi ile bazı giderleri hizmet veya ürün karşılığı ödeyin.

5- Çevik ve yalın bir şirket olun. Çevik ve yalın olmak ile işçi çıkartıp küçülmek aynı şey değildir. Çevik ve yalın olmaya çalışın. Karar alma süreçlerinizi yapılandırın, hızlı karar alma ve uygulama becerisini şimdiden kazanın.

Haber Merkezi

Etiketler: Ceyhan Dağhan, Ceyhan Yapı
Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hastanelerde bulunanlar ölümle karşı karşıya!

    4 milyon kişi borç batağında

    Araç muayene ücretleri çok yüksek

    Gazze’deki 36 hastanenin 20’si çalışamaz durumda

    Krizin merkezi keyfi rejim

    Araç olsa 100 bini geçerdik

    Endüstriyel balıkçılık Ege Denizi’ni tehdit ediyor

    Siyonist Bakan: Beyrut’u da Gazze gibi yaparız

    Ceza Dairesi yetkisini aştı

    İsrailliler: Çocuk katletmek meşru müdafaa değildir

    Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle iletişim hizmetleri duracak

    İşgal varken normalleşme yok

    Ben-Gvir Netanyahu'ya yüklendi

    Otis Kasırgası'nın ardından kent çöp yığınıyla kaplandı

    "2023 Gazze Nekbe'si"

    Saldırılar 37. günde artarak devam ediyor

    Hamas’ın ardından Filistin yönetimine de karşı

    ABD'ye ait bir askeri uçağın Akdeniz'de düştüğü açıklandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi imzasını çiğnedi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    İsrail vahşetine topyekün boykot nasıl olur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Sabah derslerinin “halka ve daire” tatbikatı
    Süleyman KÖSMENE

    Arş’ın altından gelen hazine
    Genel

    Siyonist Bakan: Beyrut’u da Gazze gibi yaparız
    Genel

    Krizin merkezi keyfi rejim
    Şükrü BULUT

    2003’ten 2023’e ne değişti?
    Genel

    Araç muayene ücretleri çok yüksek
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihad-ı İslâmın tarihî seyri
    Mehmet KARA

    Zor soru

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.