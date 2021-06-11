Kuraklık yem fiyatlarını da etkiliyor

CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, kuraklığın yalnız tarım alanlarını değil hayvancılığı da tehdit ettiğini söyledi.

Çiftçilerin ve hayvancılık yapanların kuraklıktan doğrudan etkilendiği için hem üretim ve rekoltenin düşeceğini hem maliyetin artacağını ifade eden Gürer, tarımda yaşanan ürün kaybının hayvanın samanından yemine kadar sorun oluşturacağını, artan yem fiyatları ile besicinin giderlerinin artması süt ve et fiyatlarını doğrudan etkileyeceğini söyledi.

Hayvancılıkta yemin önemli olduğunu, giderlerin yüzde 70’inin yem olarak belirlendiğini ifade ederek eden Gürer, “Kaba yem ve fabrika yemi olarak tabir edilen 2 yem türü var. Hayvancılığın verimliliğinin artırılması meralara bağlıdır. Cumhuriyet döneminde ülkemizde mera alanları, tarım alanlarının yarısı iken, 1970’li yıllarda 20 milyon hektar mera alanı varken bugün mera alanı 11 milyon hektara gerilemiştir” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz