Kurban kesimi en az yüzde 25 azalır

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kurbanlık fiyatlarının, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 107,6, küçükbaşta ise yüzde 90,6 oranında arttığını belirterek, “Bu yıl kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıllara göre en az yüzde 25 oranında azalma olacağını öngörüyoruz” dedi.

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, kurbanlık satışlarına ve kesimlerine ilişkin detayları paylaştığını hatırlattı. Bayraktar, yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar; hayvan pazarı ve canlı hayvan borsasının yanı sıra Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerden alınıp satılabilecek. Belirlenen bu yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecektir. Kurbanlık alacak vatandaşlarımız belirlenen bu yerlerden kurbanlık alacaktır.” Fatih Karagöz - Ankara

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