Kurdaki yükseliş bahane, zamlar şahane

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurdaki yükselişi bahane ederek bütün ürünlerde yüksek oranda zam yapanların fırsatçılık yaptığını söyledi.

Kurdaki yükselişi bahane ederek bütün ürünlerde yüksek oranda zam yapanların fırsatçılık yaptığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurdaki yükselişi bahane ederek her ürüne yüksek oranda zam yapan fırsatçılar, hem zamların sebebi esnafmış gibi göstererek esnafı, hem de alışverişlerde zorluk çeken vatandaşı mağdur ediyor. Bunları esnaf vatandaş el ele vererek teşhir etmeliyiz” dedi.

VATANDAŞA DESTEK OLUNMALI

Akaryakıt, doğal gaz, elektrik gibi temel giderlerde devletin bir süre fiyatları sübvanse etmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken şunları söyledi: “Fırsatçılar ve kuru bahane ederek yüksek zam uygulayan stokçulara karşı topyekûn halkımızın yanında olunmalıdır. Devletimiz akaryakıt, doğal gaz, elektrik gibi en çok kullanılan temel girdilerin fiyatlarını belirli bir süre sübvanse ederek fırsatçıların bahanesini ortadan kaldırmalıdır. Kendi içimizde ekonomimize zarar veren ve enflasyondaki yükselişe doğrudan etki eden fırsatçılara karşı ‘esnaf ve millet el ele’ olmalıyız. Raflar boşaldı, stokçuluk arttı bu nedenle esnafımız da müşterisi gibi bu fiyat artışlarının doğrudan mağdurudur.”

Ankara - Adnan Solmaz