Logo Yazılım ve OYDER’den dijital dönüşüm iş birliği

Logo Yazılım, otomotiv sektöründeki yetkili satıcıların iş süreçlerinde dijitalleşmelerine destek olmak için OYDER ile iş birliği gerçekleştiriyor. Bu kapsamda OYDER üyesi kuruluşlar, Logo Yazılım’ın geniş çözüm portföyüne avantajlı fırsatlarla ulaşıyor ve danışmanlık hizmetinden faydalanıyor.

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan otomotivin önde gelen paydaşlarından OYDER üyeleri, Logo Yazılım’ın avantajlı çözümleriyle buluşuyor. OYDER ile yapılan iş birliği kapsamında Logo Yazılım, Otomotiv Gelişim Projesi’yle yetkili satıcıların dijital dönüşüm süreçlerine çözüm ve hizmetleriyle katkı sağlayacak.

Üyeler, Logo Yazılım’ın çözüm modülleriyle servis, yedek parça süreçleri, yeni araç ve kullanılmış araç yönetimi, genel muhasebe, finans, insan kaynakları ve bordro yönetimlerini tek platform üzerinden yüksek verimle yönetebilecek. Ayrıca yetkili satıcıların gelişim alanlarıyla ilgili webinar çalışmaları gerçekleştirilecek.

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, OYDER ile gerçekleştirilen stratejik iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, “Otomotiv, çevik yapısı ve teknolojiye hızla uyum sağlama yeteneğiyle, genel ekonomide olduğu gibi dijitalleşmede de öncü sektörler arasında yer alıyor. Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımları markası Logo Yazılım olarak, her sektörde mikrodan makroya tüm işletmelerin dijital dönüşümüne eşlik ediyoruz. Yapacağımız danışmanlıkla birlikte her bir yetkili satıcımızın dijital dönüşüm alanında gelişimlerine katkı sağlayarak otomotiv sektöründeki ayak izimizi genişleteceğiz” dedi.

OYDER Başkanı Dr. Kemal Altuğ Erciş ise, “Dijitalleşme çağımızın en önemli değişim başlıklarından biri. Biz de yetkili satıcılar olarak yeni dünya düzeninin vazgeçilmezi olan dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. OYDER olarak üyelerimize bu önemli konuda destek vermek için alanının en iyilerinden biri olan Logo Yazılım ile dijitalleşmeye öncülük etmekten memnuniyet duyuyoruz. Logo Yazılım ile yaptığımız iş birliğinin tüm üyelerimize fayda getireceğine inanıyoruz” dedi.

Logo Yazılım ile gerçekleştirilen iş birliği, kullanıcı alışkanlıklarına göre tasarlanan dost arayüzler ile OYDER üyelerine operasyonlarının her aşamasında pek çok kolaylık sunuyor.