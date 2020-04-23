Lufthansa devletlerden yardım isteyecek

Almanya merkezli hava yolu şirketi Lufthansa, 2020 yılının ilk çeyreğinde 1,2 milyar euro kayıp verdiğini duyurdu. Şirket, Almanya, Belçika, Avusturya ve İsviçre'den yardım isteyecek.

Lufthansa grubunun yaptığı yazılı açıklamada, "Genel işletme görünümü, var olan milyar euroluk borçlar, iptal edilen uçak biletlerinin iadesi nedeniyle ülkelerin yardımına ihtiyaç duyacağız" ifadelerine yer verildi.

Şirket, ülkelerle yapılacak görüşmelerin olumlu sonuç vereceğini düşünüyor. Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi olan Lufthansa grubuna bağlı ortaklar arasında Brüksel Hava Yolları, Avusturya Hava Yolları ve İsviçre Hava Yolları da bulunuyor.

Mart ayında gelir yüzde 50 azaldı

Grubun açıklamasında Lufthansa'nın ocak-mart aylarında geçen yıla göre yüzde 18 daha az gelir elde ettiği, sadece mart ayında ise kayıpların yüzde 50'yi aştığı (yaklaşık 1,4 milyar euro) belirtildi.

Şirket ayrıca yılın ikinci çeyreğindeki durumun ilk çeyreğe göre daha kötü olmasını bekliyor.

Grubun tepe yöneticisi Carsten Spohr geçtiğimiz haftalarda açıklama yaparak Covid-19 salgını nedeniyle günlük ortalama yolcu sayısının 350 binden 3 bini düştüğünü ifade etmişti. Spohr, "Likidite rezervlerimizden her saat yaklaşık 1 milyon euro kaybediyoruz. Günbegün, her hafta böyle" şeklinde konuşmuştu.