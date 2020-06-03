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3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Lufthansa Grubu ilk çeyrek zararını açıkladı

03 Haziran 2020, Çarşamba 12:12
Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, ilk çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artarak 2,1 milyar avroya yükseldiğini duyurdu.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, şirketin gelirleri, 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 18 azalarak 7,84 milyar avrodan 6,44 milyar avroya geriledi.

Lufthansa Grubu'nun net zararı da bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 514 artarak 2,1 milyar avroya yükseldi. Lufthansa, 2019'un ilk çeyreğinde 342 milyon avro zarar açıklamıştı.

Grubun, yılın ilk çeyreğinde 336 milyon avro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş zararı ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 263 artarak 1,22 milyar avroya çıktı.

Krizden dolayı şirketin varlıklarındaki değer kaybının ilk çeyrekte net kar üzerinde olumsuz etki oluşturduğu belirtildi. 

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel hava trafiğinin son aylarda Kovid-19 salgını nedeniyle fiilen durduğunu hatırlatarak, "Bu, 3 aylık finansal sonuçlarımızı daha önce görülmemiş bir ölçüde etkiledi. Talepteki çok yavaş toparlanmanın etkisini gidermek için geniş kapsamlı yeniden yapılandırma önlemleri almalıyız." ifadelerini kullandı.

Lufthansa AG, 31 Mart'ta, şirketin 4 milyar avroluk likiditesi olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Lufthansa'nın Denetleme Kurulu da 1 Haziran'da Alman hükümetinin 9 milyar avroluk kurtarma paketini onaylamıştı.

Kurtarma paketi; Alman hükümeti tarafından şirkete sermaye takviyesi içerirken, Alman Ekonomik İstikrar Fonu'nun da (WSF) şirketin yüzde 20'lik hissesinin sahibi olması planlanmıştı. Kurtarma paketi, 25 Haziran'da düzenlenecek şirket olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacak.

AA

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