Market markalı ucuz ürüne satış kısıtlaması

Ticaret Bakanlığı’nın çalışmasıyla, zincir marketlerin indirimli olarak sattığı kendi ürünlerine kısıtlama gelecek. Yaygın birçok market, farklı markaların ürünlerinin yanı sıra kendi adına üretimini yaptırdığı ve daha ucuza sattığı ürünleri de raflarına koyuyor.

Bakanlık, hazırlıklarında sona yaklaştığı Perakende Yasası’nda buna bir sınır getirmeyi düşünüyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın verdiği bilgiye göre indirim marketlerinin açılması için semt nüfusu, gelir durumu ve market sayısı dikkate alınacak. Marketler yöresel ürün satmak zorunda olacak. Uçarmak’a göre bazı marketlerde kendi markalarının satılma oranı yüzde 80’i buluyor. Bunun rekabeti bozduğu belirtiliyor. Hürriyet’in haberine göre, Private Label Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer ise bundan tüketicinin zarar göreceğini, enflasyonun daha da yükseleceğini söyledi. Özer, son kararın tüketiciye bırakılmasını, serbest piyasa ekonomisinin bunu gerektirdiğini dile getirdi. Özer, market markalı ürünlerin ise oranlarının yüzde 20 olduğunu aktardı.

Okunma Sayısı: 123

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.