Memur zammı belli oluyor

4 Temmuz Pazartesi günü haziran enflasyonunun açıklanmasıyla memurların zam oranı netleşecek. Yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı maaşa yansıyacak.

Milyonlarca memur ve emeklisi gözünü yeni haftaya çevirdi. Pazartesi günü haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında alınacak maaş artış oranı belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek ve memur ve emeklisinin maaşlarına yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın ve emekçilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak." dedi. Ayrıca asgari ücretin artmasıyla birlikte yılbaşında devreye giren asgari ücret kadar gelirin vergi dışı kalması nedeniyle memur maaşlarına 300 lira ücret artışı yansımış olacak. Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazanmıştı. Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı almış olacak. Maaşlar hesaplara 8 Temmuz'da yatırılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranı kadar zam almış olacak.

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