Memurlar “refah payı” istiyor

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025’in ilk 6 ayı için memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 15 zamma ek yüzde 10 refah payı istediklerini bildirdi.

MEHMET KARA - ANKARA

Yalçın, şunları söyledi: “Biz devletin maliyet ya da gider unsuru değiliz. Biz kamu hizmetinin vazgeçilmez kaynağıyız. Yöneticilerin ve karar alıcıların bu bakış açısına sahip olmasını bekliyoruz. Bu yüzden, ayın 15’inde alacağımız maaşlarda; kayıplar telafi edilsin, refah payı verilsin, alım gücü tamir edilsin istiyoruz!”

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MEMUR KONFEDERASYONLARI ‘ZAM’ YÜZÜNDEN İŞ BIRAKIYOR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, KESK, BASK, HÜR-SEN ve ASİM-SEN, 13 Ocak’ta iş bırakma kararı aldı. Yapılan ortak açıklamada, “Bilimsel verilerle yapılan çalışmalarda, yıllık enflasyonun yüzde 90’larda gerçekleştiği bir ülkede, yüzde 11,54 gibi zam açıklaması sefalet ve rezalet ücret dayatmasıdır. Bu durum karşısında siyasi İktidarı, kamu emekçileri ve onların temsilcisi durumunda olan bizler ile tekrar gerçek bir toplu sözleşme masasına oturmaya ve onurlu, insanca yaşanacak bir zammı 15 Ocak tarihine dek taleplerimiz doğrultusunda hayata geçirme noktasında uyarıyoruz” denildi.

Ankara - Anka