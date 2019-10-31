Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

TCMB Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir." açıklamasında bulundu.

Uysal, "Önümüzdeki dönemde zorunlu karşılıkları etkin bir araç olarak kullanmaya devam edebiliriz." dedi. Gıda enflasyonu %36.9 Gecikme zammı enflasyonu katladı AA

Okunma Sayısı: 49

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.