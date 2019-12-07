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Merkez Bankası İstanbul'a taşınıyor

07 Aralık 2019, Cumartesi 10:43
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) kamu bankaları ve Hazine'den sonra şimdi de Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması için karar alındı. Taşınma önümüzdeki ocak ayında başlayacak ve nisan sonuna kadar tamamlanacak.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Merkez Bankası yönetim komitesinin aldığı 3 Aralık 2019 tarih ve 52400 sayılı taşınma kararını önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda açıkladı. Bu karara göre Merkez Bankası'nın adeta omurgasını oluşturan Araştırma ve Para Politikası, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar, Piyasalar ile İletişim ve Dış İlişkiler genel müdürlüklerine de çalışan personelin tamamı, İstatistik, Ödeme Sistemleri ve Yapısal Ekonomik Araştırmalar genel müdürlüklerindeki personelin ise bir kısmı 1 Ocak-30 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul'da kurulacak çalışma ofislerine taşınacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, MB Başkanı Murat Uysal, enflasyon toplantısında İstanbul'a taşınma operasyonunun kısım kısım devam ettiğini bildirmiş, “Ankara'dan bağımsız olabilmek için mi İstanbul'a gidiyorsunuz?” sorusuna ise tebessümle karşılık vermişti.

2 bin 400 personel taşınmak zorunda kalacak

Taşınma kararını eleştiren Lütfü Türkkan, Merkez Bankası'nın kanununda yönetim yerinin açıkça Ankara yazdığını, bu nedenle taşınma işleminin kanuna aykırı yapıldığını söyledi. Türkkan, yaklaşık 2 bin 400 personelin İstanbul'a taşınmak zorunda kalacağını belirtirken, şunları kaydetti:

'Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşımanın Ankara alerjinizden başka hiçbir gerekçesi olamaz'

“Bu personel İstanbul'da Ataşehir ekonomisi için ve orada malum birtakım müteahhitlerin konutları için talep yaratacak. Ankara ise önemli talep kaybıyla karşı karşıya kalacak. Eğitim öğretim yılının ortasında böyle bir taşınma çalışanların ailelerini sıkıntıya sokacak. Banka yetişmiş insan kaynağını kaybedecek. MB bir itfaiye gibidir, finansal bir sorun çıktığında yangının söndürülmesi için Hazinenin bulunduğu lokasyonda olması şarttır. Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşımanın Ankara alerjinizden başka hiçbir gerekçesi olamaz."

Etiketler: Merkez Bankası, İstanbul
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