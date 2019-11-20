"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Merkez Bankası vergi rekortmeni

20 Kasım 2019, Çarşamba 15:47
Türkiye'nin 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Buna göre, gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,67, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14,44 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29,01, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38,61 yükseliş dikkati çekti.

Türkiye genelinde 2018 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2019'da 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Gelir vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk iki sırasındaki rekortmenler isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 3'üncü sırasında ise 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Geçen yılın birincisi Şarık Tara da 36 milyon 215 bin 996 liralık vergiyle dördüncü sırada yer buldu.

Etiketler: Merkez Bankası, vergi rekortmeni
Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    IŞİD yeniden örgütleniyor

    Merkez Bankası vergi rekortmeni

    HDP'den erken seçim deklerasyonu

    Suriye iç savaşında ölen çocuk sayısı 29 bini geçti

    Lavrov: Türkiye yeni bir operasyon olmayacağı konusunda garanti verdi

    Ruhani: Tarihi sınavdan başımız dik çıktık

    Tekirdağ'da bir vatandaşın tarlasında doğalgaz bulundu

    HDP Gaziantep İl Başkanı tutuklandı

    Erdoğan: Bir yerde oyumuz düşmüşse hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

    Ankara'nın ilçe belediyelerinin 2020 bütçeleri açıklandı

    'İran'da protestolarda 100'ü aşkın kişi öldü'

    '8 günde 15 yabancı terörist ülkelerine gönderildi'

    Kanada'da öğretmenler dini sembol yasağına karşı çıktı

    Abdülmuhsin al-Konavi ağabey vefat etti

    İsrail Suriye'ye saldırdı

    İşgale Trump desteğine tepki yağıyor

    7.2 milyon çocuk hürriyete hasret

    Arındırma politikasıymış

    Baskılar yıldırmasın

    AB bütçesinde Türkiye kesintisi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı çökerken demokratik siyaset
    Ahmet BATTAL

    Örgüt ve Terör Örgütü farkı meselesi -1
    Genel

    Dualarla yad ediyoruz... Ömürlerini Risale-i Nur’a verdiler
    Genel

    Arındırma politikasıymış
    Mustafa ORAL

    Varsın dünya onların olsun
    Faruk ÇAKIR

    Yeneroğlu’nun açıklamaları
    Genel

    Baskılar yıldırmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lider ölür gider; misyon sürer gider
    Süleyman KÖSMENE

    Duâmız olmazsa ne değerimiz var?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.