"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Merkezi sıcak su sistemleri israf sebebi

08 Temmuz 2021, Perşembe 23:30
Isıtma teknolojileri alanında Türkiye’nin yerli üretici markası Daxom, konutlardaki merkezi sıcak su sistemlerinin yaz aylarında neden olduğu enerji israfına dikkat çekti.

Yeni yapılan sitelerdeki sıcak su ihtiyacını karşılamak için son yıllarda pay ölçerli merkezi sıcak su sistemlerinin kurulduğunu söyleyen Daxom Genel Müdürü Aydın Çetin, ilk bakışta tasarruflu gibi görünen bu sistemin, doğalgazda dışa bağımlı Türkiye için fazlasıyla enerji israfına yol açtığını ve daire sakinlerinin en az normalin iki katı fazla fatura ödemesine neden olduğunu vurguladı. 

Merkezi sistem fatura yükseltiyor

Merkezi sistemlerde, bir taraftan ana kazanda sıcak suyun üretilmesi, diğer yandan daire girişlerindeki eşanjörlerde dolaştırılan sıcak su için harcanan doğagaza, bir de dolaşım için gerekli pompaların tükettiği elektrik enerjisi eklenince, dairelerin sıcak su maliyeti arttıyor. Ayrıca eşanjörlerde dolaştırılan sıcak suyun ısı kayıplarının yanı sıra eşanjör yüzeylerinde oluşan ısı kayıpları da yakıt sarfiyatını arttırıyor. “Örneğin 400 dairelik bir sitede herhangi bir dairenin gece yarısı kullanacağı çok az miktarlardaki sıcak su tüketimi için tüm sistem 24 saat çalıştırılıyor. Ve çalışan sistemin harcadığı doğal gaz ve elektrik, si- tedeki bütün dairelere gider olarak yansıtılıyor” diyen Çetin, yaz aylarında sıcak su ihtiyacını doğal gazlı şofben ile karşılayan bir dairenin ödediği fatura yaklaşık 20-30 lira civarındayken, merkezi sistem sıcak su kullanan dairelerin ödediği tutarın ise 60-70 lirayı geçtiğini belirtti. Çetin, ayrıca merkezi sıcak su sistemi kurulan binalarda genellikle daire içlerine doğal gaz sistemi getirilmediğinden, daire sakinlerinin mutfakta elektrikli ocak kullanmak zorunda kaldığını, bunun da ayrı bir israf ve masraf kalemi oluşturduğunu vurguladı. 

İstanbul - Erhan Akkaya

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyasetçilere seçmen ikazı

    İntihar sebepleri araştırıldı mı?

    Habere güvende sosyal medya önde

    ‘Çin insanlıktan özür dilesin’ çağrısı

    Zam yağmuru fırtınaya döndü

    Emekli ve memur zammı eridi bile

    Gençler işsiz ve kaygılı

    4. Yargı Paketi yasalaştı

    Mehmet Aydın'ın ağabeyi Uruguay'da yakalandı

    Biden'dan Afganistan açıklaması

    5 bin 171 yeni koronavirüs vakası daha

    TL en düşük seviyesinde

    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    AB'den dört otomobil devine 1 milyar dolarlık ceza

    İngiltere Başbakanı'ndan 'Afganistan' açıklaması

    İnternet üzerindeki nefret sokaktaki saldırı kadar tehlikeli

    Çorlu tren faciasının 3. yılı

    Tutuklamaya somut delil şartı

    Sidney'de son 14 ayın en yüksek vaka sayısı gözlemlendi

    Bebek gibi bakılıyorlar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku havasını dağıtmak
    Genel

    Siyasetçilere seçmen ikazı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Soracak başka sual mi yok Tahiri!”
    Ahmet BATTAL

    Hızlı ve güvensiz değil yavaş ama güvenli
    Osman ZENGİN

    Kurbanımıza dil uzatan, vahşi katiller!
    İbrahim ERSOYLU

    DP ve demokrasi ittifakı
    Cevher İLHAN

    Yine salgın yanıltmaları
    Şükrü BULUT

    Neoliberallerin saadetimizin üç temel esasına hücumunu merak ediyor musunuz?
    Şemseddin ÇAKIR

    Hac ihmalinin bedeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.