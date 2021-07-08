Merkezi sıcak su sistemleri israf sebebi

Isıtma teknolojileri alanında Türkiye’nin yerli üretici markası Daxom, konutlardaki merkezi sıcak su sistemlerinin yaz aylarında neden olduğu enerji israfına dikkat çekti.

Yeni yapılan sitelerdeki sıcak su ihtiyacını karşılamak için son yıllarda pay ölçerli merkezi sıcak su sistemlerinin kurulduğunu söyleyen Daxom Genel Müdürü Aydın Çetin, ilk bakışta tasarruflu gibi görünen bu sistemin, doğalgazda dışa bağımlı Türkiye için fazlasıyla enerji israfına yol açtığını ve daire sakinlerinin en az normalin iki katı fazla fatura ödemesine neden olduğunu vurguladı.

Merkezi sistem fatura yükseltiyor

Merkezi sistemlerde, bir taraftan ana kazanda sıcak suyun üretilmesi, diğer yandan daire girişlerindeki eşanjörlerde dolaştırılan sıcak su için harcanan doğagaza, bir de dolaşım için gerekli pompaların tükettiği elektrik enerjisi eklenince, dairelerin sıcak su maliyeti arttıyor. Ayrıca eşanjörlerde dolaştırılan sıcak suyun ısı kayıplarının yanı sıra eşanjör yüzeylerinde oluşan ısı kayıpları da yakıt sarfiyatını arttırıyor. “Örneğin 400 dairelik bir sitede herhangi bir dairenin gece yarısı kullanacağı çok az miktarlardaki sıcak su tüketimi için tüm sistem 24 saat çalıştırılıyor. Ve çalışan sistemin harcadığı doğal gaz ve elektrik, si- tedeki bütün dairelere gider olarak yansıtılıyor” diyen Çetin, yaz aylarında sıcak su ihtiyacını doğal gazlı şofben ile karşılayan bir dairenin ödediği fatura yaklaşık 20-30 lira civarındayken, merkezi sistem sıcak su kullanan dairelerin ödediği tutarın ise 60-70 lirayı geçtiğini belirtti. Çetin, ayrıca merkezi sıcak su sistemi kurulan binalarda genellikle daire içlerine doğal gaz sistemi getirilmediğinden, daire sakinlerinin mutfakta elektrikli ocak kullanmak zorunda kaldığını, bunun da ayrı bir israf ve masraf kalemi oluşturduğunu vurguladı.

İstanbul - Erhan Akkaya