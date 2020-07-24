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29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Millî gelirimiz azaldı

24 Temmuz 2020, Cuma 15:30
Son iki yılda millÎ gelirimiz 125 milyar dolar azaldı. 2018 yılının ilk üç ayında 10 bin 853 dolar olan kişi başına düşen millÎ gelir, 2020’nin ilk üç ayında 9 bin 91 dolara düştü.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, 2018 yılında 10 bin 853 dolar olan kişi başına düşen millî  gelirin, 2020’nın ilk üç ayında 9 bin 91 dolara düştüğünü ve millî gelirin 125 milyar dolar azaldığını söyledi.

Özcan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin etkisinin kamuoyuyla paylaşılmadığını ifade etti.      

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tek adam rejimine dönüştüğünü öne süren Özcan, “Son iki yılda millî gelirimiz 125 milyar dolar azaldı. 2018 yılının ilk üç ayında 10 bin 853 dolar olan kişi başına düşen millî gelir, 2020’nin ilk üç ayında 9 bin 91 dolara düştü. Mutfaktaki yangın da her geçen gün büyüdü. Tencereler boşaldı, temel gıda maddelerindeki fiyat artışları vatandaşlarımızı canından bezdirdi.” dedi.      

İş aramaktan vazgeçtiği için TÜİK tarafından işsiz sayılmayanların sayısının ikiye katlanarak 1,3 milyona çıktığını dikkati çeken Özcan, “Resmî rakamlarla perdelenmeye çalışılan işsizlik, görülmemiş boyutlara ulaştı. Geniş tanımlı gerçek işsiz sayısı 10 milyonu aştı. Anne ve babaların okuttuğu gençlerimiz iş bulamıyorlar.” diye konuştu.      

Gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı da kutlayan Özcan, basın mensuplarına çikolata ikram etti.

AA

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