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2 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Milyoner sayısı 225 bini aştı

02 Şubat 2020, Pazar 11:28
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre 45 bin 314 kişi artarak 225 bini aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2019 sonunda 225 bin 440'a yükseldi. 

2018 sonuna göre milyoner sayısı 45 bin 314 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 391 milyar 597 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

2018'de 6 milyon 162 bin lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 2019 sonunda 6 milyon 173 bin lira seviyesine yükseldi.

Yurt içi yerleşik milyoner sayısındaki artış 40 bini aştı

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2019'da bir önceki yılın sonuna kıyasla 40 bin 220 kişi artarak 202 bin 20'ye yükseldi. Aynı dönemde milyonerlerin toplam mevduatları 271,1 milyar liralık yükselişle 1 trilyon 295 milyar liraya çıktı.

Geçen yılın sonu itibarıyla milyonerlerin mevduatlarının 574 milyar 264 milyon lirası yerel para cinsi, 707 milyar 724 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 13 milyar 136 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 411 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2018'de 161 bin 800, mevduat toplamı da 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik milyoner sayısına 5 bin kişi eklendi

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı 2019 sonu itibarıyla 23 bin 420'ye yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 5 bin 94 kişi artarken, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı 96 milyar 472 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 10 milyar 622 milyon lirası yerel para, 85 milyar 352 milyon lirası yabancı para ve 497 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 119 bin lira olarak hesaplandı. 

AA

Etiketler: milyoner
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