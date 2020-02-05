Mobilya için gözler Türkiye’de

Çin’de başlayıp bütün dünya için büyük bir tehlike oluşturan koronavirüs salgını, iş dünyasında da olumsuz etkilerini göstermeye başladı.

Çin’de yapılacak fuarlar peş peşe ertelenirken son olarak Guangzhou kentinde 28 -31 Mart tarihleri arasında 45. kez düzenlenmesi beklenen Çin Uluslararası Mobilya Fuarı (CIFF)’da iptal edilerek henüz belli olmayan bir tarihe ertelendi. Konuyla ilgili olarak Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “Çin Uluslararası Mobilya Fuarı’nın iptal edilmesinden sonra tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihracatçı firmaları, 23-30 Mart tarihlerinde İstanbul’da bir araya gelecekler. Mobilya sektörümüz adına olumlu bir gelişme olan bu buluşma sonrasında sektörümüzün uluslar arası arenada başarılı bir ivme yakalayacağını düşünüyorum” dedi.

Türk mobilyasına ilgi artıyor

Balcı, “Dünya pazarına baktığımızda Çin, mobilya üretiminin % 25’ini karşılıyor. Bu süreçte gözler Türk mobilyasına bir kez daha çevrildi” dedi. Çin’deki siparişlerini iptal eden bazı alıcıların da Türkiye’ye yöneldiğini belirten Balcı, mobilya sektörü olarak bu yoğun talepleri karşılamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ettiklerini söyledi.

İstanbul - Reyhan Keser