Mobilya üreticileri kızgın

Dertlerini Facebook sayfalarında dile getiren mobilya imalatçıları ham medde bulamadıklarını ve malların karaborsaya düştüğünü söylediler.

İstanbul'da atölye işleten bir imalatçı, sosyal medya hesabında şöyle yazdı: "Mobilya sektöründe ham madde sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda. Yetkililerin bu konuda gereğini yapmaları gerekiyor. Ham madde karaborsa satılıyor, o da yok. Fırınlarda ekmeği kontrol eden güç, bu da bizim ekmeğimiz. Lütfen konuya sahip çıkın yarın çok geç olabilir. Uzun zamandır bir çok sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ham madde yok, iç piyasaya mal verilmiyor ihracat yapılıyor. İçerde esnaf kan ağlıyor. Bizim insanımız fırsat kollar hemen karaborsa devreye giriyor. İki katı fiyata mal satıyorlar. Bunu yapanların çoğuda seccadeli vatandaşlar helal haram demeden karaborsaya devam ediyorlar." İstanbul - Yeni Asya Mobilyada ham madde krizi Mobilya sektörü zorlandı



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