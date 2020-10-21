Mobilyada ham madde krizi

KORONAVİRÜSÜN EKONOMİYE OLUMSUZ ETKİLERİ KÜRESEL BAZDA DEVAM EDERKEN, YERLİ MOBİLYA ÜRETİCİLERİ SON GÜNLERDE İYİCE ARTAN HAMMADDE FİYATLARIYLA İLGİLİ BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Koronavİrüsün ekonomiye olumsuz etki leri küresel bazda devam ederken, yerli mobilya üreticileri de son günlerde iyice artan hammadde fiyatlarıyla mücadele ediyor. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, özellikle sünger alımında ham madde kilogram fiyatlarının geçtiğimiz seneye oranla nerdeyse iki katına çıktığı belirtti. Fiyat artışı dışında hammadde temininde de gecikme yaşandığını ifade eden Mustafa Balcı, yoğun talep sebebiyle iç pazarda ve ihracatta terminlerin 60 günü bulduğu bu günlerde, hammadde sıkıntısının başta koltuk üretimi olmak üzere diğer bazı modellerin üretimini daha da geciktirebileceğinin sinyallerini verdi.

YÜK ÜRETİCİYE BİNİYOR

Korona virüsü fırsat bilip son dönemde üst üste yaşanan hammadde zamlarının mobilya sektöründe faaliyet gösteren irili ufaklı tüm üreticileri yakından ilgilendirdiğini dile getiren Balcı, “Dolar bazında alınan ham maddenin yurt dışından ithal edilmesinde sabit kur olmadığı için hali hazırda pahalıya alındığını ve KDV’si yüzde 18 olan, ödemelerin de vadesiz olarak yapıldığı ham madde alımlarında bütün yükün üreticinin üzerine bindiğini ifade ederken, “Biz- ler vatandaşımıza mobilya alımlarında zam yansıtmak istemiyoruz, ancak bu konuya kısa sürede bir çözüm bulunması amacıyla devletimizden de sektörümüz adına bir destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.