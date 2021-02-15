Mobilya sektörü zorlandı

Koronavirüs sebebiyle yurt genelinde hafta sonları sokağa çıkma yasağının uygulanması ve mağazaların da kapalı olması nedeniyle birçok sektör oldukça zorlu günler geçiriyor.

Yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan mobilya sektöründe de mağazacılık operasyonunun hafta sonları sekteye uğraması sebebiyle işler kötüye gidiyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı (MOSDER) Mustafa Balcı, “Satışların en çok yapıldığı hafta sonlarında mağazaların kapalı olması nedeniyle iç pazarda satışlarımızda ciddî oranda düşüş görüyoruz” dedi. 40 gündür yüzde 40 kayıp yaşıyoruz MOSDER Başkanı Mustafa Balcı hafta sonu mağazaların kapalı olması sebebiyle satış yapamıyoruz, hafta içi de çalışan kesim mobilya alış verişi için vakit bulamıyor. Kısıtlamaların başladığı günden bu yana yüzde 40 oranında bir kayıp yaşıyoruz. Mobilyada her ürün online’dan seçilip karar verilebilecek nitelikte değildir. Kullanıcılar ürüne dokunmak, malzemesini ve rengini birebir görerek satın almak isterler. En azından belli saatler arasında mağazalar açık olursa tüketicilerimiz mobilya tercihlerine fizikî olarak karar verip ürün siparişlerini verebilirler. İstanbul - Seyhan Şentürk

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