Moody’s kredi notunu teyit etti

Uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B2” olarak teyit etti, not görünümünü “negatif” olarak bıraktı.

Moody’s’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun teyit edildiği aktarıldı. Açıklamada, Türkiye’nin kredi notunun “B2” olarak teyit edildiği, not görünümünün ise “negatif” olarak korunduğu kaydedildi. Moody’s’in açıklamasında Türk lirası üzerindeki mevcut baskıdan bağımsız olarak, brüt ve net bazda döviz rezervlerinin kademeli olarak yeniden yapılandırılmasını destekleyen düşük cari açık sebebiyle Türkiye’nin temel dış kırılganlık riskinin azaldığına işaret edildi. Türkiye’de özel sektörün para birimi dalgalanmalarına karşı göreceli bir esneklik gösterdiği belirtilen açıklamada, Türkiye’nin kamu maliyesinin nispeten güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi. Açıklamada, iç talep yerine ihracatın Türk lirasındaki değer kaybından yararlanarak 2022’de büyümeye daha güçlü katkı yapmasının muhtemel olduğu aktarıldı. AA

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