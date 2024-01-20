Motorin 40 lirayı aştı

Motorin fiyatlarında 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artış geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 39.06 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.87 liradan satılıyor. Haber Merkezi

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