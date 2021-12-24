"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Motorin ve LPG'de indirim kararı

24 Aralık 2021, Cuma 19:08
Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 5, LPG'nin litre fiyatında ise 72 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimler pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG fiyatlarında indirime gidildi.

Bu gece yarısından itibaren LPG'de 72, motorinde ise 5 kuruşluk indirim pompaya yansıyacak.

ÖTV düzenlemesi

Akaryakıt fiyatlarında ayrıca ÖTV düzenlemesi yapıldı.

Buna göre, benzinin litre fiyatında 41 kuruş, motorinin litre fiyatında 40 kuruş, LPG'nin litre fiyatında 1 TL indirim gerçekleşti. İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden, pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Etiketler: motorin, LPG, indirim
Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Motorin ve LPG'de indirim kararı

    “Beytullahim de büyük bir hapishane“

    İran'dan askeri tatbikat: 16 balistik füze fırlatıldı

    Rusya'dan Google'a 99 milyon dolar para cezası

    İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı

    Kılıçdaroğlu yeni ekonomik sistemi eleştirdi

    Putin’den Hz. Muhammed (asm) ile ilgili sözler

    Ekmeğin fiyatı yine artar mı?

    2 ayda Türkiye’yi turladılar

    Japonya, askeri harcamalar için rekor bütçe ayırdı

    Dolar'da son durum ne?

    "Yahudi yerleşimcilerin saldırıları şiddet döngüsüne yol açabilir"

    Bangladeş'te feribotta yangın: En az 30 kişi öldü

    4 il için çığ uyarısı

    Erdoğan ibreyi yine İsrail’e çevirdi

    Üretim yok, israf var, fiyatlar gerilemez

    Liderler birlikte açıklayacak

    Akreditasyon sansür aracı haline getirildi

    Sadece 1 üniversitede maske dağıtılıyor

    Kur düştü, faiz düşmedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefetin birinci önceliği ne olmalı?
    Genel

    Liderler birlikte açıklayacak
    Süleyman KÖSMENE

    İntihar edene duâ edilir mi?
    Genel

    Erdoğan ibreyi yine İsrail’e çevirdi
    Cevher İLHAN

    Nas, “örtülü faizi” de yasaklıyor
    Ahmet BATTAL

    Planlı eskitmeden dairevî (döngüsel) ekonomiye
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalınmadı mı?
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm, âlem-i nura gitmek için bir terhis tezkeresi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Putin’den Hz. Muhammed (asm) ile ilgili sözler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.