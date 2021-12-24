Motorin ve LPG'de indirim kararı

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 5, LPG'nin litre fiyatında ise 72 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimler pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG fiyatlarında indirime gidildi. Bu gece yarısından itibaren LPG'de 72, motorinde ise 5 kuruşluk indirim pompaya yansıyacak. ÖTV düzenlemesi Akaryakıt fiyatlarında ayrıca ÖTV düzenlemesi yapıldı. Buna göre, benzinin litre fiyatında 41 kuruş, motorinin litre fiyatında 40 kuruş, LPG'nin litre fiyatında 1 TL indirim gerçekleşti. İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden, pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

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