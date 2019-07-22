Motorine indirim gelmesi bekleniyor

Akaryakıt sektörü haftaya indirimle başlıyor. Motorine, bu gece yarısı 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre motorin fiyatının bu gece yarısından geçerli olmak üzere inmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyatlarının gerilemesi, depoyu doldurmanın maliyetini de düşürüyor.

Bu çerçevede, geçen hafta benzinde devletin 'eşel mobil' sisteminden doğan ÖTV alacağı düşüldükten sonra 11 kuruş indirim yapıldı. İndirim, pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Motorine de beklenen indirim geliyor. Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı, 607 dolardan 584 dolara kadar indi. Motorinde, bu gece yarısı 13 kuruş indirim yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İndirim yapılıp yapılmayacağı ve yapılacaksa tutarı akşam saatlerinde belli olacak.

