Uluslararası Helâl Turizm Derneği (IHATO) Başkan Vekili Taner Aydın, geçen yıl kendi ülkelerinden başka ülkelere 131 milyon Müslüman turistin tatile gittiğini belirterek, “Müslüman seyahat pazarına hâkim olmayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

IHATO’dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, “Müslüman dostu” turizm pazarında faaliyet gösteren turizm işletmelerini kapsayacak şekilde “Helâl Turizm Ekosistemi Standartları”nın oluşturulması için çalışma başlattıklarını bildirdi. Aydın, söz konusu çalışmanın paydaşlarını; Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Helâl kreditasyon Kurumu, İslâm Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü, Türk Standardları Enstitüsü ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oluşturduğunu kaydetti. Geçen yıl kendi ülkelerinden başka ülkelere 131 milyon Müslüman turistin tatile gittiğini belirten Aydın, “Müslüman seyahat pazarına hâkim olmayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı. Ekonomi Servisi

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