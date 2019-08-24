Müteahhitler yine dünya 2.si

Türkiye, küresel pazarda süren durgunluğa ve artan risklere rağmen “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 44 firma ile yer aldı.

Türkiye, bu sayı ile Çin’in ardından ikinci oldu. Üçüncü sırada ise ABD bulunuyor. Uluslar arası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record), bütün dünyada ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesini açıkladı. Uluslar arası müteahhitlik pazarının durgun seyrettiği 2018 yılında Türkiye performansını koruyarak sıralamada yine ikinci sırada yer aldı. ENR listesindeki Türk firmalarının sayısı 2018 yılında 44 oldu. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için % 4,6 oldu. Ekonomi Servisi

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