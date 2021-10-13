Nar ihracatta rekora gidiyor

Türkiye'nin bu yılın ocak-eylül döneminde gerçekleştirdiği nar ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 69 milyon dolara yaklaştı.

Türkiye'nin nar ihracatı 2020'de 126 milyon dolarla rekor kırdı.

Bu yılın 9 aylık döneminde ise nar ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 68 milyon 966 bin dolara çıktı.

Nar ihracatında ilk sırada 20 milyon dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi 17,2 milyon dolarla Rusya ve 6,4 milyon dolarla Almanya takip etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Ağustos-eylül döneminde de ihracatımız 4,8 milyon dolardan 6,2 milyon dolara çıkmış. Hasat yapıldıkça ve kışa doğru hızlanacaktır. Narlar soğuk hava depolarında da saklanabildiği için sezonu yayabiliyoruz" dedi.