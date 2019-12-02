Narenciyeden pay alamıyoruz

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, endüstriyel narenciye ürünlerinin (meyve suyu, marmelat, reçel, konserve vb.) ticaretinde de 8.5 milyar dolarlık önemli bir pazar bulunduğunu belirterek, “Maalesef bu katma değerli pazardan aldığımız pay 0.5 bile değil”dedi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Türkiye’de narenciye işleme sanayii emekleme safhasında dünyada sofralık narenciye ticaretinde 13.5 milyar dolarlık bir hacim söz konusuyken, endüstriyel narenciye ürünlerinin (meyve suyu, marmelat, reçel, konserve vb.) ticaretinde de 8.5 milyar dolarlık önemli bir pazar bulunduğunu belirterek, “Maalesef bu katma değerli pazardan aldığımız pay 0.5 bile değil. Türkiye’nin narenciye üretiminde ve sofralık ürünlerin ihracatında sahip olduğu güçlü pozisyonu işleme sanayisinde taşıyacak yeni politikalar geliştirilmesi gerekiyor” dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırmasıyla isteğiyle Meclis Başkanlığı’na yazıyı soru önergesi veren İsmet Tokdemir, “Bu değişimin sağlanabilmesi amacıyla yeni bir narenciye üretim planlamasına ve üreticilere yönelik destekler söz konusu mudur?” diye sordu.

Soğuk hava depoları sınırlı

Narenciye üreticisinin kayba uğramaması için soğuk hava zinciri ve depolamanın önemli bir etken olduğun, ancak soğuk hava depolarının sayısı son derece sınırlı olduğunu söyleyen Tokdemir, Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti: “Bu konuda yatırımların artırılması gerekiyor. Bakanlık olarak bu tür yatırımlarla ilgili bir çalışmanız var mıdır? Narenciye Pazar çeşitliliğimiz çok sınırlı, az sayıda pazara bağımlı durumdayız. Son yıllarda narenciye ihracatımızın yüzde 70’ ini Rusya, Irak ve Ukrayna’ya gerçekleştiriyoruz. Yüzde 70 ihracatını 3 ülkeye gerçekleştiren Türkiye’nin yarın bir gün söz konusu ülkelerle olası bir sıkıntı ya da sorun yaşaması halinde ihracat pazarına dair bir B planı var mı? Varsa nedir? Yoksa neden?”

Ankara - Fatih Karagöz