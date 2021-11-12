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Nike’ı çağırdılar

12 Kasım 2021, Cuma 22:18
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, “NIKE’ı Türkiye’ de yatırım yapmaya dâvet ediyoruz” dedi.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Küresel salgınla birlikte, dünya ticaretinde hammadde kriziyle başlayan ve devamında lojistik sorunların baş gösterdiği konteyner krizi, kullanıcıların yoğun tüketim talebine karşılık hemen hemen birçok sektörde tedarik zincirini ve üretimi olumsuz şekilde etkiledi. Ayakkabı sanayisini de etkileyen bu global sorun karşısında son olarak, ABD’nin en büyük ayakkabı üreticilerinden Nike’ın, spor ayakkabılarının yüzde 51’ini yaptırdığı Vietnam’da bazı fabrikaların kapanması sebebiyle 10 haftalık bir üretim kaybı yaşandığı belirtiliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, “Tüm dünyada bu gelişmeler yaşanırken özelikle yakın coğrafyamızdaki Avrupalı tedarikçiler rotayı Uzakdoğu’dan Türkiye’ye çevirdi” dedi.

Nike ve global markalara açık çağrımızdır

Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam gibi dünya ayakkabı üretiminin yüzde 70’inden fazlasını yapan ülkeler arasında Türkiye’nin altıncı büyük üretici konumunda bulunduğuna dikkat çeken TASD Başkanı Berke İçten, “Türkiye özellikle Avrupa’nın hemen yanı başında olması nedeniyle önemli bir üretim merkezi konumunda yer alıyor. Ülkemizin 3.5 - 4 saatlik uçuş mesafesinde 65 milyar dolarlık bir piyasada ayakkabı ticaret hacmi dönmektedir. 2014 yılında Türkiye’de ithal ayakkabıya ek vergi getirilmesi nedeniyle biz global markaların Türkiye’ye gelerek üretim yapacaklarını ön görmüştük ve bu ön görümüzde bugün yanılmadığımızı görüyoruz. Pek çok yabancı marka artık Türkiye’de üretim yapıyor. New Balance, Lacoste, Skechers gibi ve birçoğu da anlaşma aşamasında… Biz de dernek olarak buradan Nike ve diğer global markalara açık çağrı yapmak istiyoruz. Yeni üretim merkezi olarak Türkiye’de konumlanmaları için biz gerekli tüm alt yapıları oluşturmaya hazırız. Yine bu konuda dernek olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız ve Nike ve diğer global markalara uluslar arası standartlarda bir üretim merkezi kuracağımızı taahhüt ediyoruz” diye konuştu.

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