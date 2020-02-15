Nisan’da zam sürpriz olmaz

EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, Türkiye’de yükselen elektrik üretim maliyetlerini açıklarken, “Nisan’da evlere zam sürpriz olmaz” dedi.

Zamlanan elektrik fiyatları tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konular arasında. Tüketici elektrik fiyatları neredeyse bütün dünyada yükselirken, Türkiye yüksek zamlarla bütün ülkeleri geride bıraktı. Ancak bunun arkasında yatan sebep elektrik üretim maliyetlerinin yüksek olması. Elektrik tedarikçisi değiştirme sitesi EnCazip.com tarafından derlenen bilgilere göre tedarikçi değiştiren tüketicilerin artmasıyla elektrik maliyetleri görece düşük oluyor.

NİSAN’A DİKKAT

EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, Türkiye’de yükselen elektrik üretim maliyetleri ile ilgili görüşünü açıklarken, “Elektrik faturaları ülkemizde sürekli tartışılan bir konu. Bunun nedenini doğru ifade etmek gerekirse; tedarikçilerin maliyetlerinin düşmemesi durumunda tüketicilerin ucuz elektrik kullanması imkânsız. Bu da ancak piyasada tam serbestlik olması ile mümkün. Şu anki maliyetlere bakıldığında, 0,32 TL olan piyasa takas fiyatının üzerine ortalama 0,08 TL yenilenebilir enerji alım garantisi maliyeti eklenecek ve maliyet 0,40 TL olacak. Bu durumda ev kullanıcıları için 0,34 TL olan elektrik fiyatının artması sürpriz olmayacaktır. Ancak elektrik fiyatlarının baskılanması durumunda kısır döngü oluşur ve bu durum sürdürülebilir olmaz. Daha ucuz elektrik kullanmak tüm tüketicilerin tedarikçiler arasında geçişinin yaygınlaşması ile mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

HANE DIŞINDA ZAMDA AÇIK ARA ÖNDE

Tüketici elektrik fiyatları birçok ülkede yükselirken zam oranlarına bakıldığında Türkiye elektriğin en çok zamlandığı ülkeler arasında yer alıyor. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi EnCazip.com, Avrupa istatistik kurumu Eurostat verilerini derleyerek 2018 ve 2019 yıllarının ilk yarılarındaki elektrik fiyatlarını karşılaştırdı. Buna göre neredeyse tüm Avrupa’da elektrik fiyatları artarken, mesken elektriğine yapılan zam oranlarına bakıldığında Türkiye (yüzde 20.2), Gürcistan (yüzde 21) ve Hollanda’dan (yüzde 20.3) sonra üçüncü sırada yer alıyor. Hane dışı elektrik ücretleri incelendiğinde ise yine 2018 ve 2019 yıllarının ilk yarılarında Türkiye, yüzde 53 zam ile açık ara ilk sırada.

İstanbul - Muhammed Okur