"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Nisan’da zam sürpriz olmaz

15 Şubat 2020, Cumartesi 01:15
EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, Türkiye’de yükselen elektrik üretim maliyetlerini açıklarken, “Nisan’da evlere zam sürpriz olmaz” dedi.

Zamlanan elektrik fiyatları tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konular arasında. Tüketici elektrik fiyatları neredeyse bütün dünyada yükselirken, Türkiye yüksek zamlarla bütün ülkeleri geride bıraktı. Ancak bunun arkasında yatan sebep elektrik üretim maliyetlerinin yüksek olması. Elektrik tedarikçisi değiştirme sitesi EnCazip.com tarafından derlenen bilgilere göre tedarikçi değiştiren tüketicilerin artmasıyla elektrik maliyetleri görece düşük oluyor. 

NİSAN’A DİKKAT

EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, Türkiye’de yükselen elektrik üretim maliyetleri ile ilgili görüşünü açıklarken, “Elektrik faturaları ülkemizde sürekli tartışılan bir konu. Bunun nedenini doğru ifade etmek gerekirse; tedarikçilerin maliyetlerinin düşmemesi durumunda tüketicilerin ucuz elektrik kullanması imkânsız. Bu da ancak piyasada tam serbestlik olması ile mümkün. Şu anki maliyetlere bakıldığında, 0,32 TL olan piyasa takas fiyatının üzerine ortalama 0,08 TL yenilenebilir enerji alım garantisi maliyeti eklenecek ve maliyet 0,40 TL olacak. Bu durumda ev kullanıcıları için 0,34 TL olan elektrik fiyatının artması sürpriz olmayacaktır. Ancak elektrik fiyatlarının baskılanması durumunda kısır döngü oluşur ve bu durum sürdürülebilir olmaz. Daha ucuz elektrik kullanmak tüm tüketicilerin tedarikçiler arasında geçişinin yaygınlaşması ile mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

HANE DIŞINDA ZAMDA AÇIK ARA ÖNDE

Tüketici elektrik fiyatları birçok ülkede yükselirken zam oranlarına bakıldığında Türkiye elektriğin en çok zamlandığı ülkeler arasında yer alıyor. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi EnCazip.com, Avrupa istatistik kurumu Eurostat verilerini derleyerek 2018 ve 2019 yıllarının ilk yarılarındaki elektrik fiyatlarını karşılaştırdı. Buna göre neredeyse tüm Avrupa’da elektrik fiyatları artarken, mesken elektriğine yapılan zam oranlarına bakıldığında Türkiye (yüzde 20.2), Gürcistan (yüzde 21) ve Hollanda’dan (yüzde 20.3) sonra üçüncü sırada yer alıyor. Hane dışı elektrik ücretleri incelendiğinde ise yine 2018 ve 2019 yıllarının ilk yarılarında Türkiye, yüzde 53 zam ile açık ara ilk sırada.

İstanbul - Muhammed Okur

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlip’te insanî dram büyüyor

    'İdlib'de 3 ayda 830 bin kişi yerinden edildi'

    Her yıl 1 milyon bebek kalp hastası

    Nisan’da zam sürpriz olmaz

    Ekrem Kılıç duâlarla anıldı

    AB: Türkiye’de basın hürriyeti daraldı

    Osmanlıca seçmeli ders olsun

    Fuara bekliyoruz

    Besici darbeyi yedi

    İsrail, devletler hukukunu ihlâl ediyor

    AYM’den gazetecilerin ‘yıpranma payı’ düzenlemesine iptal

    Kanal İstanbul raporu yargıda

    Yardımlar azalıyor

    Başakşehir 3 puana tek golle uzandı

    Trump'ın ihanet planına tepkiler devam ediyor

    'BM'nin açıkladığı liste önemli bir adım'

    'Camilere saldırılar iğrenç davranış'

    Çin, Ebola ilacını denemeye karar verdi

    Sınırına askeri sevkiyat sürüyor

    Burhan Kuzu hakkında soruşturma başlatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk depremlerini bitirmenin şartı...
    Ahmet BATTAL

    Öcüler yemesin bizi!
    Risale-i Nur'dan

    Dünya sıkıntıları sinek ısırması gibidir
    Cevher İLHAN

    “Ekonomi iyi gidişte” imiş!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İyiliğe engel olan kim?
    Ali FERŞADOĞLU

    Vesvesenin imanımıza zararı yoktur (1)
    Genel

    İdlip’te insanî dram büyüyor
    Rifat OKYAY

    Yâ Rabbim, hastalıklarımıza şifa ver! Âmin
    Genel

    Yardımlar azalıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.