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27 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Nitelikli eleman eksiği meslekî eğitimle kapanır

27 Ekim 2019, Pazar 00:25
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, meslekÎ eğitimin ve yeterlilik belgesinin önemine dikkati çekerek, “Ekonominin güç ayaklarından birisi nitelikli elemandır” dedi.

MeslekÎ eğitimin ve yeterlilik belgesinin önemine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Güçlü ekonomi, uluslar arası alanda da etkin bir konum demektir. Ekonominin güç ayaklarından birisi nitelikli elemandır. Nitelikli eleman ihtiyacı da mesleki eğitim ve yeterlilik ile gerçekleşir. TESK olarak biz de meslekî eğitime ve işgücüne verdiğimiz önem doğrultusunda bugüne kadar 23 ulusal yeterlilik, 36 ulusal meslek standardı hazırladık” dedi.

“ULUSLAR ARASI ALANDA ETKİN BİR KONUM İÇİN GÜÇLÜ EKONOMİ ŞART”

Güçlü ekonomilerin en önemli ayaklarından birinin üretkenlik ve nitelikli eleman olduğunu vurgulayan Palandöken, “Her sektörde ve alanda nitelikli elemanları ile üreten bir ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Güçlü ekonomi ise uluslar arası alanda da etkin bir konuma sahip olmayı getirir. Bunun için ise en önemli noktalardan birisi, mesleğinde gereken bilgi ve tecrübeye sahip, nitelikli eleman. Ülkemizin de önemli sorunlarından birisi olan nitelikli eleman ihtiyacı ise meslekî eğitim ile kapanır. Meslekî eğitim, en önemli iş gücü potansiyelimiz olan gençlerin yetenek ve ilgi alanlarına şekil kazandırır, hem kendilerine hem de ekonomimize katkı sağlar” diye konuştu.

AHMET TERZİ - ANKARA

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