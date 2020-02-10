Ocak’ta 112 işçi iş kazaları sebebiyle vefat etti

Ocak ayında 12’si kadın 3’ü çocuk 112 işçi iş kazaları sebebiyle öldü.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 2020 Ocak ayı iş cinayetleri raporunu yayınladı.

Raporda, ocak ayında 112 işçinin öldüğü aktarıldı. Vefat eden işçilerin 94’ünün ücretli (işçi ve memur), 18’inin kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştuğu kaydedildi.

Independent Türkçe’nin haberinde, rapordaki diğer verilere göre vefat eden işçilerin 12’si kadın, bu ölümlerin tekstil, ticaret, büro, sağlık ve konaklama ve genel işler iş kollarında gerçekleşti. Buna göre ocak ayında biri 14 yaş ve altında olmak üzere üç çocuk işçi can verdi. Çocul işçi ölümleri tarım ve gıda alanlarında yaşandı. 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 28 işçi bulunuyor. Bu ölümler ise çiftçi ve esnaflar ile balıkçı, gıda, büro, inşaat, taşımacılık, konaklama, belediye ve genel işler işkollarında gerçekleşti. İSİG’in raporunda, ölen işçilerden yedisinin göçmen veya mülteci olduğu kaydedildi. Bu işçilerden 3’ünün Suriyeli, 2’sinin Afganistanlı, diğer ikisinin Gürcistanlı ve Türkmenistanlı olduğu belirtildi.