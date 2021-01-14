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14 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Odun yakma zamanı

14 Ocak 2021, Perşembe 22:01
Vatandaşlar, yüksek tutarlı elektrik faturalarından şikâyetçi ve “Çok fazla zam geldi elektriğe. Artık her halde odun yakacağız yani.” diyor.

Vatandaşlar, yüksek tutarlı elektrik faturalarından şikâyetçi. Vergi ve zamların düşürülmesi gerektiğini savunan Elektrik Mühendisleri Odası’na göre halk, özelleştirmenin sonuçlarını ağır bir şekilde ödüyor. Mersin’de yaşayan Ayten Uyan, Aralık ayında tek yaşadığı evine gelen 349 TL’lik elektrik faturasını gördüğünden beri şaşkınlık içinde. DW Türkçe’nin haberine göre, 70 yaşındaki emekli öğretmenin Kasım’da 198 TL tutarındaki faturası bir ay sonra neredeyse iki katına çıkmış. Ayten öğretmen, faturaları ödemek için diğer giderlerinden kısmak zorunda kaldığını, faturayı ödemekte zorlandığını anlatıyor. “Binada oturan pek çok kişiye böyle geldi. Aynı binada yalnız yaşayan ablama gelen fatura, 450 TL geldi. Kullandığımız eşyalar belli. Ben sadece bir odayım, elektrikli sobayla ısıtıyorum. Çok fazla yakmıyorum, ama ona rağmen gelen fatura bu.”

TÜİK rakamları artan faturaları açıklamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketicilerin konutlarda 1 kWh elektrik için 2020 yılının birinci döneminde (Ocak-Haziran) ödediği tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu. Cüneyt Akman da elektrik faturasını anlamlandırmaya çalışan vatandaşlardan ancak iktisatçı olmasına rağmen faturadaki yüksek tutarın sebebini açıklayamadığını söylüyor. Kasım’da 230 TL civarında gelen fatura, Aralık ayında 336 TL’yi bulmuş. Evde genellikle bir kişi olduklarını, vaktinin çoğunu bilgisayar başında geçirdiğini anlatıyor. “TÜİK verilerine göre geçen sene elektriğe yapılan zam, yüzde 12. Ortada bir acayiplik var. Bu acayipliği ben iktisatçı olarak açıklayamıyorum, çünkü TÜİK’in rakamları bunu açıklamıyor.”

“Enerji Bakanlığı açıklama yapmalı”

Akman, elektrik faturasını Twitter hesabından paylaşmasının ardından çok sayıda kişinin benzer durumda olduğunu gözlemlediğini aktarıyor. Akman, “İnsan her şeyinden kısar, ama elektriğinden, suyundan kısamaz. Doğal gazdan bile kısarsınız, ama elekt- rikten kısamazsınız. Enerji Bakanlığı’nın bu konuya açıklık getirmesi gerekiyor, çünkü biz tekil olarak, kişiler olarak sebebi bulamıyoruz.” diyor.

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