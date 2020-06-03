Ofise dönüşte kararsızlar

“Pandemi Sonrası İş Dünyası ve Çalışma Alanları Beklenti Araştırması”na göre, iş dünyası pandemi sonrası ofise dönmede kararsız görünüyor.

RE-SET Workspace’in pandemi sonrası yeni dünyanın yeni insanı için iş hayatının nasıl değişeceği ve bu değişimin mekansal etkilerinin ortaya koyduğu “Pandemi Sonrası İş Dünyası ve Çalışma Alanları Beklenti Araştırması” yayınlandı. Araştırmanın sonuçlarına göre çalışanların sadece yüzde 36’sı şirketinin salgın sonrası çalışma şartları için aldığı tedbirler olduğunu belirtti. Diğer yandan yaklaşık her 10 çalışandan 6’sı, 6 ay içerisinde hayatın normalde döneceğini düşünürken, yüzde 35’inde ise bu sürecin 6 aydan fazla süreceği düşüncesi hakim… Salgın sonrası dönemde ise çalışanların özel araç tercihi bir nebze daha artacağı öngörülüyor. Bunun yanı sıra Covid 19 sonrasında evden yemek getirip yiyeceğini belirten oranı ise bir önceki döneme göre neredeyse üç katı oranda arttı... Araştırma raporu ise, FutureBright araştırma şirketinin 18-65 yaş arasında inşaat sektöründen otomotive, bankacılık, mimarlık ve perakendeye kadar çeşitli sektörlerde görev yapan 326 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Pandemi çalışma hayatını olumsuz etkiledi

Araştırmanın sonuçlarına göre, her 10 çalışandan 7’si pandemi süreciyle sürekli olarak home-office çalışmaya başlarken; küçük bir bölümü de yarı home-office & yarı ofis çalışma düzenine geçti. Ancak çalışanların yüzde 62’si pandemi sürecinin çalışma hayatını olumsuz etkilediğini düşünüyor. Buna karşın yaygınlaşan home-office süreci çalışanların bölümünde oldukça çabuk (% 52); bir bölümünde zamanla da olsa (% 28) alışılmış bir durum olarak değerlendiriliyor.

Altı ay içinde hayat normale dönecek

Araştırmanın sonuçlarına göre, salgın sonrası dönem için çalışanların yarısı ofise geri döneceğini düşünürken; her 10 kişiden 4’ü bir süre daha evden çalışılacağını öngörüyor. Diğer yandan yaklaşık her 10 çalışandan 6’sı, 6 ay içerisinde hayatın normalde döneceğini düşünürken, azımsanmayacak bir bölüm de (% 35) bu sürecin 6 aydan fazla süreceği düşüncesine hakim. Araştırmaya göre salgın sonrası dönemde çalışanların % 52’si bir süre daha evden çalışılacağını düşünüyor. Ofise döneceğini düşünenlerin oranı % 48 iken evden çalışmanın kalıcı olacağını düşünenlerin oranı % 16, bir süre daha böyle devam edeceğini düşünenlerin oranı ise % 39 olarak belirtildi.

EVDEN YEMEK GETİRME Artış gösterecek

Covid-19 süreci sonrası, çalışanlar iş yerlerinde evden getirdiği yemeği eskiye nazaran çok daha baskın şekilde tercih etmeyi planlarken; ofis dışı cafe, restoran tarzı yerlerin tercihinin azalacağı görülüyor. Covid-19 öncesinde evden yemek getirip yiyenlerin oranı % 13 iken, Covid-19 sonrasında bu oran % 49’u bulacağı öngörülüyor.