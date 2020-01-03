Öğrencilere yemek zammı

İstanbul Üniversitesi’nde yemekhane zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı Beyazıt Kampusü’nde eylem yapan öğrenciler polis engeliyle karşılaştı.

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı bütün kampüslerdeki yemekhanelerde kahvaltı verilmemeye başlandı. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, yeni düzenleme ile 3 öğün indirimli yemek haklarının tek öğüne indirilmesine tepki gösteren öğrenciler ise Beyazıt Meydanı’nda bir forum düzenledi.

“Müşteri değil öğrenciyiz”

Kahvaltının kaldırılmasına ve yemekhane zammına karşı topladıkları dilekçeleri rektörlüğe teslim etmek isteyen öğrenciler karşılarında polisi buldu. “Müşteri değil öğrenciyiz” diyerek İstanbul Üniversite Ana Kapısı önünde toplanan öğrenciler polisin dağıtma girişimine rağmen eylemi devam ettirdi. Yemek hakları için “Müşteri Değil Öğrenciyiz” diyen, İstanbul Üniversite Ana Kapı önünde toplanan öğrencilere polis saldırıyor.

Eğitim Sen’den destek

Eğitim Sen Eş Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul Üniversitesi öğrencilerine destek oldu. “Kamusal eğitim hakları, yemek hakları için mücadele eden, müşteri değil öğrenciyiz diyen, İÜ yemeğime dokunma sesini yükselten gençlere saldırılıyor” diyen Aydoğan, “Onlar bugünümüz, geleceğimiz! Öğrencilerimize hayalleri kadar büyük bir gelecek bırakma mücadelesidir, mücadelemiz! Öğrencime dokunma!” ifadelerini kullandı.