HALKI İSRAFA KARŞI “SÖZ VERİYORUM” KAMPANYASINA ÇAĞIRAN İKTİDAR, ÖNCE DEVLETTEKİ İSRAFA SON VERSİN.

ERDOĞAN’IN MAAŞI 88 BİN TL

Cumhurbaşkanlığının 2021 bütçesi teklifine göre, Saray ve bağlı kurumların toplam bütçesi 4.3 milyar TL’ye, Erdoğan’ın aylık maaşı da yüzde 8.3 artışla 88 bin TL’ye yükselecek. 2020’de 12 ay için 975 bin TL olan maaş toplamı, 2021’de 1 milyon 56 bin TL olacak.

SARAYA 47, BAKANLIĞA 100 ARAÇ

Bütçe teklifinde, önümüzdeki yıl Saraya 47, Hazine ve Maliye Bakanlığına da, fiyat limitine tâbi olmayan araç anlamına gelen T22 sıra cetveline tâbi 100 adet yeni taşıt alınması ve kamuya alınacak toplam araç sayısının 1652'ye ulaşması öngörülüyor.

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Önce devlet israftan vazgeçsin

Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 bütçesi teklifine göre; Saray ve bağlı kurumların toplam bütçesi 4.3 milyar TL’ye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aylık maaşı da yüzde 8.3 artışla 88 bin TL’ye yükselecek. Saray’a 47 yeni araç alınmasının planlanması da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 bütçesi teklifine göre, Saray ve bağlı kurumların toplam bütçesi 4.3 milyar TL’ye, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aylık maaşı da yüzde 8.3 artışla 88 bin TL’ye yükselecek. 2020’nin ilk altı ayında kullanılmayan Cumhurbaşkanlığı’nın dış politika bütçesi, 2021’de yüzde 50 artışla 1.5 milyar TL olarak belirlendi. 2021 Merkezi Yönetim Bütçesi, TBMM’de görüşülmeye başlandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunduğu 2021 Yılı Bütçe Teklifi’ne göre; Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlar için ödenekler toplamı 2021’de 4 milyar 39 milyon 453 bin TL olarak belirlendi. Ödenekler, 2022 için 4 milyar 255 milyon 329 bin TL, 2023 yılı için ise 4 milyar 517 milyon 766 bin TL olarak hesaplandı.

Bu arada, bütçeye göre; 2020’de 1 milyar TL bütçe ayrılan ve haziran ayına kadar hiç harcama yapılmayan dış politika kalemine, 2021 için 1.5 milyar TL bütçe ayrılması dikkat çekti.

ERDOĞAN’A YÜZDE 8.3 ZAM

Buna göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşı da 2021’de zamlanacak. ‘Cumhurbaşkanı Ödeneği’ kaleminde 2020’de 12 ay için 975 bin TL olan maaş toplamı, 2021’de 1 milyon 56 bin TL’ye yükselecek. Erdoğan’ın maaşı, 2021’de yüzde 8,3 artarak aylık 88 bin TL’ye yükselecek.

SARAY’A 47 YENİ ARABA

Cumhurbaşkanlığı personel giderleri için 402 milyon 681 bin TL, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 316 milyon 700 bin TL, yolluklar için 35 milyon TL, görev giderleri için 1.5 milyar TL, hizmet alımları için 302 milyon TL, temsil ve tanıtma giderleri için 98 milyon TL, bakım onarım giderleri için 35 milyon TL bütçe belirlendi. Merkezi Yönetim Bütçesi’nden 2021 yılı için Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 binek otomobil, 17 kişilik 5 minibüs, 5 kamyonet, 5 panel tipi araç ve en az 41 kişilik 2 otobüs alınması da teklifte yer aldı.

SARAY’IN TANITIM GİDERLERİ İÇİN AYRILAN BÜTÇE 98 MİLYON LİRA OLDU

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eşi ve yardımcılarının gezi, organizasyon, yemek verme gibi giderlerin karşılandığı “Temsil ve Tanıtma Giderleri” kaleminde 6 milyon liralık artış yapıldı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2021 yılı için 886 milyon TL artışla 4 milyar 39 milyon 453 bin TL olarak öngörüldü. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde “Temsil ve Tanıtma Giderleri” kalemine ayrılan bütçe ise, 6 milyon TL artışla 98 milyon TL oldu. Ankara - anka