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8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Önce huzur ve birlik sağlanmalı

08 Temmuz 2019, Pazartesi 00:19
HEM KÜRESEL, HEM DE YEREL EKONOMİNİN YAŞADIĞI SIKINTILARA DİKKATİ ÇEKEN İŞ DÜNYASI, YATIRIMCININ HUZURLU OLMAYAN ORTAMDA YATIRIM YAPMAYACAĞINI BELİRTİYOR.

HUZUR YOKSA YATIRIM DA YOK

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, adalet ve eğitimden dış politikaya kadar her alanda ciddi ve  akılcı hamleler yapılma-sı gerektiğini belirterek, "Biz huzur ve birlikteliği sağlayamadığımız müddetçe başarılı olma imkânımız yok. Yatırımcı, huzurlu ve mutlu olmayan bir toplumda yatırım yapmak istemez” diye konuştu.

YENİ BİR HİKÂYE LÂZIM

Dünya ekonomisinde yaşanan olum-suzluklara dikkati çeken Yorgancılar, Türkiye'de artan faiz oranları ve kurdaki çıkışın firmaları zor durumda bıraktığını, yatırım ve istihdam sağlama konusunda hamle yapma şanslarını ortadan kaldırdığı-nı belirterek, ekonominin yeni bir hikâyeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Önce huzur ve birlik sağlanmalı... Hem de derhal acilen...

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Adalet, eğitim, demokrasi, üretim ve uluslararası politika başlıklarında ciddi ve akılcı hamlelerin hemen yapılması, kısa vadede makro ekonomik istikrarın ve güvenin sağlanması gerekiyor” dedi.

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, adalet ve eğitimden dış politikaya kadar her alanda ciddi ve akılcı hamleler yapılması gerektiğini belirterek, “Biz huzur ve birlikteliği sağlayamadığımız müddetçe başarılı olma imkanımız yok. Yatırımcı, huzurlu ve mutlu olmayan bir toplumda yatırım yapmak istemez.” ifadesini kullandı. Yorgancılar, Türkiye’de artan faiz oranları ve kurdaki çıkışın, firmaları zor durumda bıraktığını, yatırım yapma ve istihdam sağlama konusunda hamle yapma şanslarını ortadan kaldırdığını aktararak,  “Defalarca belirttiğimiz gibi adalet, eğitim, demokrasi, üretim ve uluslararası politika başlıklarında ciddi ve akılcı hamlelerin hemen yapılması gerekiyor. Kısa vadede makro ekonomik istikrarın ve güvenin sağlanması, yeni bir heyecanın oluşturulması, yeni bir hikayenin pazarlanması, orta vadede katma değerli üretim ve dijitalleşme doğrultusunda ilerlenmesi, yeni doğrudan yatırımların ivedilikle teşvik edilmesi, kurumların yeniden yapılandırılması, uzun vadede üretim ve eğitim sisteminin sanayi 4.0 entegrasyonu gerekiyor. Biz, huzur ve birlikteliği sağlayamadığımız müddetçe başarılı olma imkanımız yok. Yatırımcı, huzurlu ve mutlu olmayan bir toplumda yatırım yapmak istemez.” diye konuştu.

‘Sıknıtılı süreçler yaşanabilir’

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, EBSO Yüksek İstişare Konseyi toplantısı, yönetim kurulu başkanı Yorgancılar başkanlığında duayen iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Yorgancılar, burada yaptığı sunumda, küresel gelişmelerin etkilerine dikkati çekerek, “Küresel belirsizlikler Türkiye’nin ve diğer gelişmekte olan ülke ekonomileri için de son derece önemli. ABD-Çin ilişkisi, Brexit çıkmazı, AB’nin toparlanamama ihtimali, FED’in politika belirsizliği, siyasi liderlerin ani çıkışları ve ABD 2020 Kasım seçimleri önümüzde sıkıntılı süreçlerin yaşanmasına neden olabilecek konu başlıkları.” değerlendirmesinde bulundu. Bu yıl 88. kez açılacak İzmir Enternasyonel Fuarının partner ülkesinin Çin olduğunu hatırlatan Yorgancılar, “Bu Türkiye ve İzmir için çok önemli ve iyi bir şans. İzmir olarak büyük bir sinerjiyle çalışıyoruz. Tek şansızlığımız Çin konsolosluğumuz kapandı. O nedenle bu fuarımızı elbirliğiyle, fırsata çevirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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