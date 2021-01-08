Onlar 45’inde emekli oldu

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) DERNEĞİ BAŞKANI GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK: “BİZE ‘ERKEN EMEKLİLİK İSTİYOR’ DİYEN SİYASETÇİLER 45’İNDE EMEKLİ OLDU, SEÇİMLERİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ.”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, katıldığı bir radyo programında “EYT” konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Mücadele ettikleri konuları ve mağduriyetlerini dile getiren Özüpak, “8 Eylül 1999 öncesi işe girişliler olarak devletimizle yaptığımız sözleşmenin tek elden fesh edilmesiyle kadınlarda 20 yıl 5 gün erkeklerde 25 yıl 5 gün, prim günü ile devam eden çalışma hayatımıza üçüncü şartın geti- rilmesi 2 ila 17 yıl arasında yaş haddinden dolayı emekli hayallerimizin ötelenmesi üzere verdiğimiz bir mücadeledir. Bu süre zarfında sadece yaş haddiyle mağdur edilmedik. 2008 yılında aylık bağlanma oranlarının bugün emekli olan arkadaşlarımıza yansıyan emekli maaş aralığı 1500-2000 arasındadır. Asgari ücretimiz 2835 lira olarak yeni belirlendi biliyorsunuz, ama her ay da açıklanan bir açlık sınırı var. 4 kişilik bir ailenin geçinebileceği 8000-9000 arasında yoksulluk sınırı var. Bağlanan maaşların 1500 liralarda kalması açlığa sefalete mahkum edilmektir. 5510 sayılı yasanın da mücadelesini ayrıca veriyoruz” diye konuştu.

Özüpak, siyasetçilerin “EYT” konusunda bir algı oluşturduğunu savunarak, hükümetin de bu soruna çözüm getirmediğini söyledi. Binlerce insanın mağdur olduğunu belirten Özüpak şunları kaydetti: “28-30 yıllık çalışma hayatımızla bu memleketimize en fazla alın teri dökenleriz ve en fazla mağdur edilen topluluk olduk. Bizim için ‘erken emeklilik istiyor’ algılarını yaratanlar, maalesef 45-46 yaşlarında emekli olup bunu bu hale çeviren siyasetçilerimiz. Sayın Çalışma Bakanımızın açıklamaları ortada, kendisi de çok iyi biliyor, ama algı yöntemleriyle üzerimize farklı isimler konduruyorlar. Çözüm odaklı değiller, muhalefet partilerinin tüm programında varız.

Bize söz değil, icraat lâzım. Siyasetin kavgalarından vatandaş olarak bıktık.”

