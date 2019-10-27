Online alış verişi seviyoruz

Mastercard, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alış verişi tercihlerini yayınladı.

Buna göre, Türkiye’de her 6 kişiden 1’i sevdikleri için hediye almaya 3 ay önceden başlıyor, 10 kişiden 4’ü ise alış verişi son ana bırakıyor. En çok eşine hediye alırken zorlanan Türk tüketiciler seyahat, konser bileti gibi deneyim sunan hediyeleri daha çok tercih ediyor. Rusya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile karşılaştırıldığında hediyelere ortalama en yüksek bütçeyi Türkiye ayırıyor.

Özellikle İngiltere, Polonya ve Türkiye’de tüketicilerin diğer Avrupa ülkelerine oranla online alış verişi daha çok tercih ettiği dikkat çekiyor. Özellikle Portekiz, Norveç ve Danimarka’nın online alış veriş konusunda daha kararsız olduğu görülüyor.

Dijitalleşmeye ve yeni teknolojilere oldukça açık olan Türkiye’de özellikle 25-45 yaş arasının online alış verişe daha fazla yöneldiği görülüyor. Online alış veriş yapan Türk tüketiciler diğer ülkelerden farklı olarak genellikle akıllı telefon ya da tablet üzerinden sipariş vermeyi daha çok tercih ediyorlar.Türkiye’de her 10 kişiden 6’sı online sipariş için akıllı telefon ya da tablet kullandığını belirtirken diğer ülkelerde bu sayı 3-4 kişi ile sınırlı kalıyor. İstanbul - Aslan Özdemir