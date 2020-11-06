'Orantısız cezalar esnafı çok zorluyor'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa kesilen orantısız para cezalarına tepki gösterdi.

Çeşitli konularda esnafa kesilen para cezalarının orantısız olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımıza çeşitli sebeplerden kesilen idari para cezaları orantısız ve esnafın ayakta kalmasına imkân vermiyor. Dükkânda çalan radyo ve TV’den gelen müziğin telif hakkı, gıda işletmelerinde görülen yanlışlara kesilen cezalar gibi birçok konuda esnafa kesilen cezalar esnafın dükkânını kapatmasına neden olacak kadar yüksek olabiliyor. Pandemi nedeniyle zaten yeteri kadar dar boğazdan geçen esnafa kesilen cezalar işletmenin büyüklüğüne göre orantılı olmalı” dedi.

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