Otomobile kur zammı geliyor

Çip kriziyle boğuşan otomobil pazarına bir darbe de artan döviz kurundan geldi.

Kurun son bir ayda yüzde 10’a yakın artmasıyla markalar, kasım ayında otomobillere yüzde 3 ila yüzde 5 arasında zam yapmaya hazırlanıyor. Zam oranının Ocak 2022’ye kadar kademli olarak yüzde 12’ye çıkabileceği söyleniyor. Diğer yandan, kur nedeniyle yapılacak bu güncelleme, yüzde 50 ÖTV bareminde olan birçok modeli yüzde 80’lik vergi dilimine sokarak, fiyata bir de 60 bin TL’lik vergi farkı ekleyecek. Sektör temsilcileri, çip sorunu çözülse de artan fiyatların talebi aşağı çekeceğini dile getiriyor. Sıfır araçlarda yaşanan bu gelişmelerin son aylarda düşüşe geçen ikinci el pazarını hareketlendirmesi bekleniyor. Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre son 4 yılda otomobillerdeki fiyat artışı yüzde 200’ü geçmiş durumda. Sadece ocak ayından bu yana fiyatlar yüzde 20’nin üzerinde arttı.

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