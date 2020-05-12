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15 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Otomotiv sektöründe daralmada büyüdü

12 Mayıs 2020, Salı 23:43
Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, COVID-19’un ekonomik etkilerini görmeye başlandığı Nisan ayında, Groupe PSA Türkiye’nin, bir önceki senenin aynı dönemine göre %14 oranında daralan pazarda payını +16 puan artıran elde ettiği %29’luk pay ile OEM grup sıralamasında liderliğe yükseldiğini söyleyerek, “Groupe PSA Türkiye Ocak-Nisan döneminde ise % 27 artış gösteren toplam otomotiv sektöründe %97 büyüme kaydetti ve pazar payını geçen yılın aynı dönemine göre +4.3 puan artırarak % 16,7’ye taşıdı. Aynı dönem içerisinde Grup bünyesinde yer alan Peugeot % 69 büyüme ile Nisan ayını lider kapatırken, Opel % 89, Citroën % 209, DS % 298 büyüme kaydetti” dedi.

PAZAR 400 BİN ÜZERİNDE OLUR

Tüm Peugeot, Citroën, DS ve Opel yetkili satıcılarında ve servislerinde Nisan ayı itibariyle; “e-rezervasyon”, “görüntülü görüşme”, “online araç tanıtımı” ve “mesafeli satış sistemi”ne geçiş yaptıklarını belirten Cornuaille; “Uygulamaya başladığımız yeni dijital hizmetlerimiz sayesinde tamamen kapalı olan bayilerimiz bile artık tüm satışlarını evlerinden kolaylıkla yürütebiliyorlar” diye konuştu. Cornuaille, 2020 pazar tahmini ile alakalı olarak da “Genel olarak iyimserim ama bu yaşadığımız olağanüstü bir durum, otomotiv pazarının bu yıl 400 binin üzerinde tamamlanacağını öngörüyorum” dedi. 

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