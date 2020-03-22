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22 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Otomotiv üreticileri: Tıbbi ürünler de üretebiliriz

22 Mart 2020, Pazar 14:51
Küresel otomotiv üreticileri, salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen otomotiv yerine, ihtiyaç duyulması halinde solunum cihazı gibi tıbbi ürünler üretebileceklerinin mesajını veriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalan büyük otomotiv üreticileri, bu dönemde salgınla mücadeleye destek amacıyla solunum cihazı (vantilatör) ve medikal ürün üretmeye sıcak bakıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, dünya genelinde binlerce insanın ölmesine neden olurken, virüsün etkileri gündelik hayatın yanı sıra küresel ekonomide de etkisini gösteriyor.

Virüsün merkezi haline gelen Avrupa'da, birçok ülkede serbest dolaşım yasaklanırken, alınan katı tedbirler hayatın her alanına yansımaya başladı. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bırakıyor.

Dünya genelinde borsaları ve neredeyse tüm ekonomik faaliyet alanlarını etkileyen virüs, otomotiv sektörüne de darbe vurdu. Bu dönemde dünyaca ünlü birçok otomotiv üreticisi, üretime ara vermek zorunda kaldı.

Üreticiler, salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen otomotiv yerine, ihtiyaç duyulması halinde virüsle mücadelede hayati öneme sahip solunum cihazı gibi tıbbi ürünler üretebileceklerinin mesajını veriyor.

Avrupa'da salgının en çok vurduğu İtalya'da bu konuda önemli adımlar atıldı. Dünyada otomotiv üretiminde büyük paya sahip olan İtalyan otomotiv üreticileri, virüs nedeniyle solunum zorluğu çeken hastalarda kullanılan solunum cihazı gibi bazı önemli medikal cihazları üretebileceğini belirtti.

Uluslararası medyada yer alan haberlerde, Ferrari, Fiat ve İtalyan otomotiv parçaları üreticisi Magneti Marelli'nin koronavirüsle mücadele için İtalya'da vantilatör üretim çalışmalarına destek vereceği aktarıldı.

ABD'li üreticiler de ellerinden geleni yapmaya hazır 

Salgının etkisini artırdığı ABD'den de benzer sinyaller geldi. ABD'li Ford ve General Motors'un salgınla mücadelede tıbbi cihaz üretebileceği bildirildi.

Ford yetkilileri, ABD'deki televizyon kanalına yaptıkları açıklamalarda, vantilatörler ve diğer ekipmanların üretilmesi de dahil olmak üzere ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını, ABD yönetimiyle ön görüşmeler yaptıklarını ve üretim için fizibiliteyi araştırdıklarını belirtti.

Bu arada, New York Times'ta yer alan haberde, 13 Mart 2020 tarihli 100 sayfalık "ABD Hükümeti Kovid-19 Müdahale Planı" başlıklı çalışmanın detayları paylaşıldı. Geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal düzeyde acil durum ilan ettiği günün tarihini taşıyan çalışmada, virüse karşı müdahale için resmi kurumların harekete geçirilerek özel sektörün de başkanlık yetkileri çerçevesinde mobilize edilebileceği kaydedildi.

Planda Trump'ın, Amerikan endüstrisinde vantilatör, solunum cihazı, koruyucu giysi gibi kritik sağlık ekipman üretimini hızlandırmayı zorlamak için olağanüstü bir adım atma yetkisi veren, Kore Savaşı döneminde çıkarılan 1950 Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokabileceği ifade edildi.

Elon Musk'tan solunum cihazı üretme teklifi

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk da koronavirüs salgınıyla mücadele için suni solunum cihazı üretmeyi teklif etti. Musk, Twitter hesabından ''İhtiyaç varsa suni solunum cihazları üreteceğiz.'' paylaşımında bulundu.

İhtiyaç duyan hastaneler için suni solunum cihazları yapabileceklerini ancak bu üretimin hemen mümkün olmadığını belirten Musk, ''Tesla, ileri HVAC sistemlerine sahip arabalar üretiyor. SpaceX, yaşam destek sistemleri olan uzay aracı yapıyor. Suni solunum cihazları zor değil ancak hemen üretilemez." ifadelerini kullandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Twitter'dan Musk'a yanıt verirken, New York'un suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyduğunu ve teklifi kabul ettiğini belirtti.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde de Başbakan Boris Johnson'ın ülkesindeki Rolls-Royce, Honda, Peugeot, Ford, Jaguar ve Toyota gibi otomobil üreticileriyle vantilatör üretimi konusunda görüşmeler yapacağı kaydedildi.

AB, solunum cihazı stoklayacak

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da koronavirüs nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzemeleri stoklamaya karar verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, üye ülkelerin tıbbi malzeme stokunu acil durumlarda kullanabilecekleri belirtildi.

Stokta, solunum cihazı gibi yoğun bakım ekipmanları ile maske gibi kişisel koruyucu ekipmanların yer alacağı bildirilen açıklamada, ayrıca aşı ve çeşitli laboratuvar malzemelerinin de depolanacağı aktarıldı.

Uzmanlar, otomobil üreticilerinin solunum cihazının tamamını kendi başlarına üretmesinin mümkün olmadığını, bunun yerine yerleşik tıbbi ekipman üreticileriyle iş birliğine gidilebileceğini belirtiyor.

AA

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