ÖTV indirimi şart

Başta ticari araçlar olmak üzere binlerce kişinin aracını yenileceğini ve bu nedenle ÖTV indirimi beklendiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaş nedeniyle çalışamaz duruma gelen okul servis araçları, taksi ve benzeri birçok ticari aracın yenilenmesi gerektiği unutulmamalı. Bununla birlikte şahsi aracını da yenilemek, satmak isteyen binlerce vatandaş var. Pandeminin etkilerinden kurtulmaya başladığımız bu dönemde piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı” dedi.

“BİNLERCE ARAÇ BU SENE YENİLENMEK ZORUNDA” Başta ticari araçlar olmak üzere tüm araçlar yenilenirken yaşanan pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı bir defaya mahsus ÖTV indirimi verilmesinin teşvik edici olacağını hatırlatan Palandöken, “Artık pandemi etkilerinin hızlı aşılama ile azaldığı bu yeni dönemde binlerce aracın yenilenme zamanı da geldi. Yeni bir araç alınmak istendiğinde vergiler ile aracın fiyatı neredeyse iki katına çıkıyor. Fiyatlar böyle iken, esnafımızın 2 yıldır durumu ortadayken, geçtiğimiz yıllarda yapıldığı gibi yeniden araç alımlarında ÖTV indirimi yapılması hem esnafı hem piyasaları rahatlatır” diye konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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