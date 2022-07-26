"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

ÖTV uygulamalarında değişiklik

26 Temmuz 2022, Salı 12:49
Motorlu araç ticaretiyle uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti gibi hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu ile itfaiye araçlarına ilişkin hususlar netleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, muhtelif konularda düzenleme yapan Tebliğ'de özellikle ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirildi.

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

ÖTV Kanun'u uyarınca ÖTV kapsamı dışında bırakılmış bulunan itfaiye öncü aracının mahiyeti ve taşıması gerektiği özelliklerin ne olduğu açıklığa kavuşturularak, hem bu alandaki suistimallerin hem de hatalı uygulamaların önüne geçildi. Buna göre, ÖTV kapsamında olmayan itfaiye araçlarının bu kapsamda olabilmesi için araçların bazı donanımlara sahip olması gerektiği konusu netleştirildi. Örneğin, aracın uzaktan fark edilebilir özellikte olması, tepe lambalarının olması, taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yerinin olması, araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipmanın olması gibi hususlar Tebliğ'e eklendi.

Öte yandan 26 Ekim 2021'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV tebliğindeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi. Böylece, Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilmesi ve sıfıra indirebilmesine ilişkin düzenleme uygulama tebliğinde yer almış oldu.

AA

Okunma Sayısı: 383
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray'dan ''resesyon'' açıklaması

    ÖTV uygulamalarında değişiklik

    Biden'dan Trump'a: Cesaretsiz

    Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında

    Bu bölümleri seçen adaylar maaş gibi burs imkanından yararlanabilecek

    Kahramanmaraş - Dulkadiroğlu'nda 4,4 büyüklüğünde deprem

    Aydın - Söke'deki yangın tamamen kontrol altına alındı

    Yüksek kiralar göç ettiriyor

    Macaristan'da 128 yılın en sıcak günü yaşandı

    İklim göçü artacak

    Zam farkları 28 Temmuz’da ödenecek

    Ayasofya’ya ziyaretçi akını

    Kanada'daki silahlı saldırıda ''birçok'' kişi öldü

    İllere göre ortak liste

    Davutoğlu: İktidarın 6’lı masasında kimler var?

    Aydın - Söke'de son durum?

    Yüzde 72: Geçim şartlarım kötüleşti

    Vatandaş alamıyor, pazarcı satamıyor

    Dolarlar, faiz için gelen yabancıya satıldı

    Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Engellenen rapor ve ötesi
    Ahmet BATTAL

    Kızımız hanım da …
    Genel

    Yüksek kiralar göç ettiriyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Latife Hanım: Bütün insanlık haklarım sararıp soldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ayşe Hümeyra Erkoç

    Dellal-ı Kur'an
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberlerin hayatında çelişki yoktur
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye’nin krizi
    M. Fahri UTKAN

    Susmak da tesirlidir
    Genel

    Zam farkları 28 Temmuz’da ödenecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.