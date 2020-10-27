Pandemide nakit para kullanımı azaldı

Kâğıt ve madeni paralardan virüs kapma riski olması, alış verişlerde nakit kullanım oranını büyük ölçüde azalttı.

Alış veriş sitesi Avantajix.com, üyeleri arasında yaptığı anketle pandemi döneminde alış verişlerde nakit para kullanım alışkanlığını inceledi. Ankette katılımcılara, korona virüs sebebiyle alış verişlerde nakit kullanımında tereddüt edip etmedikleri, nakit parayı en fazla nerede kullandıkları soruldu. Ankette, katılımcıların yüzde 37’sinin nakit kullanımını tamamen bırakacak kadar; yüzde 28’inin de büyük ölçüde olmak üzere toplamda yüzde 65’inin nakit kullanmakta tereddüt yaşadığı belirlendi.

NAKİT EN FAZLA PAZARDA KULLANILIYOR

Ankete katılanların yüzde 24’ü alışverişte nakit kullanırken çok az tereddüt yaşadığını ifade ederken, pandeminin nakit kullanımı konusunda hiç tereddüt oluşturmadığını ifade eden katılımcıların oranı yüzde 11’de kaldı. Ankete göre, pandemi sebebiyle market, giyim, elektrik elektronik, akaryakıt, kozmetik gibi alış verişlerde nakit kullanımı neredeyse sıfıra yaklaştı. Ankete katılanlar da nakit parayı en fazla pazar alış verişi ile taksi, dolmuş gibi toplu ulaşımda ve öğle yemeği sırasında kullandıklarını ifade ettiler. -

Ankara - Recep Gören