‘Para kazanamıyoruz, destek istiyoruz’

Koronavİrüs sebebiyle Mart 2020’de uzaktan eğitime geçen okullar, neredeyse bir yıldır kapalı.

Bu süreçte birçok kez yüz yüze eğitim kararı alınıp, kararlar ertelendi. Sputnik’deki habere göre; eğitimde, bazı iş kolları büyük zarar gördü. Özel okulların bir kısmı kapandı, bir kısmı ise personel azaltmak zorunda kaldı. Öte yandan okul kantinleri ve servisler ise neredeyse hiç çalışamadı. Türkiye Kantinciler Güç Birliği Platformu Sözcüsü ve Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, şunları söyledi, “Son bir yılda ancak 20 gün açık kalabildik. Onda da zaten herkes gitmediği için çoğu kantinci açmadı.

Üyelerimiz 2021 Eylül’e kadar pek umutlu gözükmüyor. Bu da 18 aylık süreçte kantincilerin evine ekmek götürememesi anlamına geliyor. Geçen yıl eylülde açılır umuduyla kredi kullandık. Erteleme yapıldı ama kredileri hiç kullanmadan faizli şekilde geri ödemeye başladık. Her sektör etkilendi ama kantinciler, servisçiler hiç çalışamadı. Nasıl afet bölgelerinde esnaflara yardım ediliyorsa kantinciler de ‘kovidzede’ sayılmalı.

18 ay iş yapamayan kimse ayakta kalamaz. Kapalı kantine her ay damga vergisi, muhasebe ücreti, Bağ-Kur primi veriyoruz.

Bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı. Para kazanamıyoruz bari borçlanmayalım.”

