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22 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Patates fiyatı yüzde 366 arttı

22 Temmuz 2022, Cuma 00:07
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hasadı başlayan patates bu yıl yüzde 366 artışla 6-7 TL arasında satılıyor.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, “Girdi maliyetleri bu seviyede kalır ve fiyat düşmeyecek gibi görünüyor” dedi. Sandıklı’da patates hasadı başladı. İlçede 884 patates üreticisi 35 bin dekar alanda patates ekimi yaptı. T24’ün haberine göre, geçen yıl kilogramı 75 kuruş ila 1 lira 50 kuruşa satışı yapılan patatesler bu yıl yüzde 366 artışla 6-7 liraya satılıyor. Patates söküm çalışmalarını yerinde inceleyen Toptaş, rekolte ve fiyatlardan üreticinin memnun olduğunu ancak girdi maliyetlerinin artmaması gerektiğini kaydetti. 

Fiyat düşmeyecek gibi

Başkan Toptaş, “Sezonumuz güzel başladı bu sene. Geçen seneye göre bu sene kuraklık yok. Su sıkıntımız yok. Verimde güzel. Kalitede güzel. Fiyatlarımızda iyi bu sene. Bu sene çiftçimiz bir nebzede olsa para kazanacak. Girdi maliyetleri bu seviyede kalır ve fiyat düşmeyecek gibi görünüyor. Fiyatta düşmese çiftçi memnun edecek” dedi. Patates üreticisi Süleyman Doğan ise “Bu yıl yağışlar çok güzel gitti. Havaların serin olması nedeni ile de verim artışı güzel. Hastalık durumu da olmadı. Geçen yıl 70 Kuruş ile 1 lira 50 kuruş ile bu yıl 6 ila 7 lira arasında satış yapmaktayız” diye konuştu.

Haber Merkezi

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