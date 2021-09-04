Pazarcı esnafı: Alış veriş yüzde 70 azaldı

Memleketİ Niğde’de pazarcı esnafının dertlerini dinleyen Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Pazarcı esnafı alış verişin yüzde 70 oranında düştüğünden yakınırken, vatandaş yüksek fiyatlardan dert yandı” dedi.

Pazarcıların ürünlerdeki girdi maliyetlerinin sürekli artmasının, dolaylı olarak pazardaki fiyatlara yansıdığını, yüksek fiyatlar ve vatandaşın alım gücünün düşük olması nedeniyle de alış veriş oranının geçen yıllara göre yüzde 70 civarında düştüğünü söylediklerini aktaran Gürer, iktidar tarafından ülkede ekonominin güllük gülistanlık gösterilmeye çalışıldığını söyleyen pazarcı esnafının, ‘Gerçekle gösterilmeye çalışılan arasında çok fark var. Geçen yıllarda yaptığımız satışın ancak yüzde 30’unu yapabiliyoruz. Bu durum, ülkedeki ekonomik krizin hangi boyutlara geldiğini gösteriyor. Vatandaşta para yok” dediklerini aktardı.

21.7 BÜYÜME VATANDAŞA YANSIMADI

Vatandaşların ve pazarcı esnafının sorununu dinleyen Gürer, Türkiye’nin hemen her bölgesinde pazar yerlerinin benzer sorunlar yaşadığını söyledi. Gürer, “Ülkemizin 21.7 büyümesi vatandaşa yansımadı. TÜİK rakamlara takla attırmadı ise bu büyümeden çiftçi ve esnafın aldığı pay çarşı - pazara yansımalıydı. Ama tam aksi vatandaşta büyümeden nasibini almamış. Görünen o ki hormonlu büyüme esnaf, çiftçi, işçi ve emekli için bir yarar sağlamamış” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören